Ruud Brood wordt de nieuwe trainer van ADO Den Haag. De 58-jarige Gorinchemmer tekent later deze week een tweejarig contract in de hofstad, waar hij de ontslagen Aleksandar Rankovic opvolgt.

Rankovic kreeg afgelopen zaterdag kort na de thuisnederlaag tegen FC Twente (2-4) zijn congé. De Serviër zat pas negen wedstrijden op de bank bij ADO, waarmee hij matig presteerde. Bovendien boterde het niet tussen hem en de clubleiding.

Na het ontslag van Rankovic ging de residentieclub razendsnel op zoek naar een nieuwe trainer en kwam ze uit bij Brood. De oud-middenvelder zat zonder club sinds hij op Oudjaarsdag werd ontslagen door NAC Breda.

Brood had NAC slechts negen maanden onder zijn hoede. Eerder was hij hoofdtrainer van onder meer Heracles Almelo, Roda JC en NEC. Ook fungeerde hij als assistent van Phillip Cocu bij PSV.

ADO is matig begonnen aan het seizoen en verloor zes van de acht competitieduels. De ploeg is met slechts vier punten terug te vinden op de zestiende plaats in de Eredivisie. Die plek leidt aan het einde van het seizoen tot het spelen van de nacompetitie om handhaving op het hoogste niveau.

Bovendien was het voor het ontslag van Rankovic al onrustig bij ADO. Eerder vorige week werden assistent-coaches Rick Hoogendorp en Michele Santoni uit de technische staf gezet.

