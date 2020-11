Tim Krul hoopt op een basisplaats bij het Nederlands elftal, dat de komende drie interlands eerste keus Jasper Cillessen mist door een blessure. De keeper van Norwich City heeft een zware periode in zijn carrière ver achter zich liggen en voelt dat hij er klaar voor is om een reeks wedstrijden te keepen in Oranje.

"Ik wil in Oranje laten zien wat ik nu al een tijd in Engeland laat zien. Hopelijk krijg ik de kans, en dan niet één, maar meerdere wedstrijden", zegt de 32-jarige Krul, die met Norwich boven in het Championship meedraait en in elf wedstrijden maar acht goals tegen kreeg.

"Ik heb bij Norwich een paar Engelse verdedigers voor me, dat zijn echt bikkels. En een Schotse international, Grant Hanley, die overal zijn hoofd voor gooit. Heerlijk. We al zeven wedstrijden ongeslagen en dus ben ik met een lekker gevoel binnengekomen bij Oranje. Ik voel me beter dan ooit."

Kanttekening bij de fraaie reeks van Krul bij Norwich is dat het gaat om wedstrijden op het tweede niveau in Engeland. "Nee, het is geen Premier League", beseft hij. "Als je daar balverlies lijdt op het middenveld, dan pikt Sadio Mané hem op en is het een goal."

"In het Championship krijg je nog een kans op herstel. En onderin heb je clubs die de lange bal spelen op een spits van 100 kilo, maar in de top twaalf staan alleen maar grote clubs die willen voetballen en heel veel geld uitgeven. Het is beter om in de top van het Championship te spelen dan met lange ballen te degraderen uit de Premier League. Ik zit op mijn plek bij Norwich."

De drie keepers van Oranje maandag op de training in Zeist: Tim Krul, Marco Bizot en Joël Drommel. (Foto Pro Shots)

'Ik had elke dag pijn'

Afgelopen zomer was de degradatie uit de Premier League voor Krul dan ook geen reden om Norwich te verlaten. De negenvoudig Oranje-international had daarbij het EK van volgend jaar in zijn achterhoofd. "Ik speel en dus blijf ik in beeld voor het Nederlands elftal, daar heb ik ook met mensen uit de staf van Oranje contact over gehad. Uiteindelijk heeft het ook goed uitgepakt dat ik gebleven ben."

Krul doelt daarmee op zijn rentree in Oranje, vorige maand in de oefeninterland tegen Mexico. Vijf jaar nadat hij in het EK-kwalificatieduel met Kazachstan zijn kruisband afscheurde, mocht hij eindelijk weer het keepersshirt van het Nederlands elftal aantrekken. "Ik was zo trots dat ik er weer stond na zo'n lange tijd. Het is een lange weg geweest."

Toen Krul de kruisbandblessure in oktober 2015 opliep, was hij de onbetwiste eerste keeper van Newcastle United in de Premier League. "Ineens ging ik van drie wedstrijden in de week naar een jaar niets. En na twaalf maanden deed mijn knie nog steeds elke dag pijn", kijkt hij terug.

Krul werd verhuurd aan Ajax, waar hij eerste keeper wilde worden onder trainer Peter Bosz. Daarna volgde een half jaartje bij AZ. "Bij Ajax was ik nog niet op mijn niveau, terwijl André Onana fantastisch begon te keepen. En bij AZ gingen we er in de Europa League heel hard af tegen Olympique Lyon (7-1, red.). Ik heb toen heel diep gezeten. Ik wist wat ik kon, maar het kwam er niet uit."

Het hoogtepunt van Tim Krul in Oranje: hij keert twee strafschoppen in de serie in de kwartfinale van het WK 2014 tegen Costa Rica. (Foto: ANP)

'Ik vond de liefde voor het spelletje terug'

Er volgde een seizoen (2017/2018) bij Brighton & Hove Albion, al speelde hij geen enkele competitiewedstrijd voor de Premier League-club. "Mathew Ryan werd eerste keeper en was bijna iedere week man of the match. Er was weinig perspectief, maar ik ben bij Brighton wel keihard gaan werken op het trainingsveld en vond de liefde voor het spelletje terug."

"Na dat jaar dacht ik: ik ben te jong om op de bank te zitten. De keeperstrainer zei ook: 'Tim, het is tijd om het te laten zien'. Ik koos voor Norwich, voor het Championship. Dat was een gok, want je kan blijven hangen op een laag niveau, maar het is goed gekomen. Mede door mijn blessure ben ik mentaal sterker dan ooit."

Krul wil dat de komende dagen ook laten zien bij Oranje, waarbij Marco Bizot van AZ en debutant Joël Drommel de andere keepers in de selectie van bondscoach Frank de Boer zijn. Cillessen en Justin Bijlow zijn geblesseerd afgehaakt voor de oefeninterland van woensdag tegen Spanje en de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina (zondag) en Polen (woensdag 18 november).

"Als het aan mij ligt, speel ik ze alle drie. Keepen in Oranje vind ik het mooiste dat er is. Ik was erbij op het EK 2012 en het WK 2014 met de penaltyserie tegen Costa Rica was een jongensdroom voor me. Komende zomer wil ik weer zo'n mooi eindtoernooi meemaken. We hebben heel veel talent in dit Oranje, dat is fantastisch. En ik kan op mijn 32e nog jaren mee."