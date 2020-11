Steven Bergwijn is maandagavond afgehaakt voor de komende interlands van het Nederlands elftal tegen Spanje, Bosnië en Herzegovina en Polen. De aanvaller van Tottenham Hotspur is niet fit.

De KNVB meldt dat Bergwijn maandag bij aankomst in Zeist werd onderzocht. Hij verscheen nog wel op het trainingsveld. Bondscoach Frank de Boer roept geen vervanger van de oud-PSV'er op.

Bergwijn speelde tot dusver elf interlands, waarin hij één keer scoorde. In september maakte hij in de Johan Cruijff ArenA het enige doelpunt tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Polen.

De absentie van Bergwijn betekent dat de selectie van Oranje nog uit 24 spelers bestaat. Onder hen is één debutant: FC Twente-keeper Joël Drommel werd opgeroepen vanwege een blessure van Feyenoord-doelman Justin Bijlow, die ook voor het eerst was opgeroepen.

Nederland oefent woensdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Spanje. De wedstrijd tegen de wereldkampioen van 2010 begint om 20.45 uur. Zondag is Bosnië de tegenstander in de Nations League; dat duel wordt eveneens in Amsterdam gespeeld.

De interlandperiode wordt afgesloten met een Nations League-wedstrijd in en tegen Polen. Na vier speelrondes is Nederland de nummer drie in groep 1 van dat toernooi.

