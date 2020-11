Het Nederlands elftal speelt woensdagavond tijdens de warming-up voor de oefeninterland tegen Spanje in een speciaal shirt. Op de tenues van de Oranje-internationals zal de boodschap #OneLove prijken.

"OneLove is de naam van de campagne waarmee de KNVB, samen met de overheid, racisme en discriminatie een halt wil toeroepen", meldt de KNVB maandag. "Samen met meer dan zestig partners uit de voetbalwereld spreekt de KNVB zich uit vóór verbinding en tégen discriminatie, in welke vorm dan ook."

Het is bijna een jaar geleden dat de spelers van het Nederlands elftal met een foto een statement maakten tegen racisme. Dat gebeurde naar aanleiding van spreekkoren bij de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie.

Dat duel werd een kwartier stilgelegd nadat Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira racistisch werd bejegend door een deel van de aanhang van FC Den Bosch.

Toenmalig bondscoach Ronald Koeman en Georginio Wijnaldum spraken toen schande van de gebeurtenissen in Den Bosch. Een paar dagen later vierde Wijnaldum een doelpunt in het EK-kwalificatieduel met Estland (5-0-zege) door samen met Frenkie de Jong een statement te maken tegen racisme.

De oefeninterland tussen Oranje en Spanje in de Johan Cruijff ArenA begint woensdag om 20.45 uur. Zondag wordt, eveneens in Amsterdam, het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina gespeeld en volgende week woensdag staat in hetzelfde toernooi de uitwedstrijd tegen Polen op het programma.

