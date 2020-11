Roda JC heeft voor de zevende keer op rij punten laten liggen in de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers gingen maandag met 2-0 onderuit bij Jong FC Utrecht. Eerder op de avond haalde FC Eindhoven met 5-1 uit tegen hekkensluiter FC Dordrecht.

Othman Boussaid maakte vlak voor rust de openingstreffer voor Jong FC Utrecht tegen Roda JC. De Belgische middenvelder trok naar binnen en krulde de bal in de verre hoek.

Een kwartier voor tijd waren de bezoekers dicht bij de gelijkmaker met een schot op de paal van Fabian Serrarens. Aan de andere kant was het enkele minuten later wel raak. Tim Pieters strafte balverlies van Xander Lambrix genadeloos af.

Roda wacht al sinds 18 september op een overwinning. Sindsdien werd driemaal verloren en vier keer gelijkgespeeld. Tussendoor verloor de ploeg uit Kerkrade ook nog van Fortuna Sittard (0-2) in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker.

Bij Jong FC Utrecht zat coach Ab Plugboer op de bank als vervanger van René Hake, die voorlopig interim-trainer is bij het eerste elftal van de Domstedelingen.

Door de dramatische reeks is Roda afgezakt naar de dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Jong Utrecht staat met een punt minder een plek lager.

FC Eindhoven viert de 3-0 van Brian De Keersmaecker tegen FC Dordrecht. (Foto: Pro Shots)

FC Eindhoven haalt uit tegen FC Dordrecht

In het Jan Louwers Stadion opende Mawouna Amevor na een klein kwartier de score voor FC Eindhoven tegen FC Dordrecht door raak te koppen uit een vrije trap. Nog voor rust breidden Hugo Botermans en Brian De Keersmaecker de marge uit naar 3-0.

Kort na rust kwam Dordrecht terug in de wedstrijd via een intikker van Kevin Vermeulen, maar nog geen kwartier later vergrootte Jort van der Sande de voorsprong van de thuisploeg weer met een schot van de rand van het zestienmetergebied. In de slotfase bepaalde Joey Sleegers met een fraai lobje de eindstand.

Dankzij de overwinning klimt Eindhoven naar de negende plek op de ranglijst. Dordrecht leed al de achtste nederlaag in elf wedstrijden en blijft drie punten achterstand houden op nummer negentien Jong AZ.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie