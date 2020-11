FC Eindhoven heeft maandagavond een simpele overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De formatie van coach Ernie Brandts haalde in het Jan Louwers Stadion met 5-1 uit tegen hekkensluiter FC Dordrecht.

Mawouna Amevor opende na een klein kwartier de score voor Eindhoven door raak te koppen uit een vrije trap. Nog voor rust breidden Hugo Botermans en Brian De Keersmaecker de marge uit naar 3-0.

Kort na rust kwam Dordrecht terug in de wedstrijd via een intikker van Kevin Vermeulen, maar nog geen kwartier later vergrootte Jort van der Sande de voorsprong van de thuisploeg weer met een schot van de rand van het zestienmetergebied. In de slotfase bepaalde Joey Sleegers met een fraai lobje de eindstand.

Dankzij de overwinning klimt Eindhoven naar de negende plek op de ranglijst. Dordrecht leed al de achtste nederlaag in elf wedstrijden en blijft drie punten achterstand houden op nummer negentien Jong AZ.

Later op de avond staat er met Jong FC Utrecht-Roda JC nog een wedstrijd op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. Het eerste fluitsignaal op Sportcomplex Zoudenbalch klinkt om 21.00 uur.

