Memphis Depay baalt er nog altijd flink van dat aanvoerder Virgil van Dijk voorlopig niet inzetbaar is voor het Nederlands elftal. De spelers van Oranje meldden zich maandag voor het eerst sinds de verdediger zijn zware knieblessure opliep.

Van Dijk werd vorige maand tijdens Everton-Liverpool getorpedeerd door Everton-keeper Jordan Pickford. Hij liep daarbij flinke inwendige schade aan zijn knie op, moest zich laten opereren en staat maanden aan de kant.

"Het is heel teleurstellend. Het doet pijn bij het hele team, bij iedereen om hem heen en bij hemzelf natuurlijk het meest", zei Memphis maandag in Zeist voor de camera van FOX Sports.

De aanvaller van Olympique Lyon is zelf net terug van zware knieblessure en weet dus wat Van Dijk doormaakt. "We kunnen hem alleen maar heel erg steunen. Ik heb dezelfde weg bewandeld, dus ik weet hoe het voelt. Ik ben er voor hem."

Memphis begrijpt nog steeds niets van de actie van Pickford. "Toen ik de overtreding zag, heb ik wat woorden gebruikt die ik niet ga herhalen. Het is bizar hoe je op zo'n manier iemand kan blesseren. Daar laat ik het bij."

Het Nederlands elftal speelt woensdag in de Johan Cruijff ArenA een oefeninterland tegen Spanje (aftrap: 20.45 uur). Zondag volgt, eveneens in Amsterdam, het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina. Volgende week woensdag wordt in hetzelfde toernooi in en tegen Polen gespeeld.

Bekijk de standen en het programma in de Nations League