Ronald Koeman kan bij FC Barcelona zo'n vier maanden niet beschikken over Ansu Fati. Het achttienjarige toptalent is maandag met succes geopereerd aan zijn knie en wacht nu een lang hersteltraject.

Fati liep zijn blessure zaterdag op in de met 5-2 gewonnen wedstrijd tegen Real Betis. Direct na het duel meldde Barcelona al dat de aanvaller een scheur in zijn meniscus had opgelopen.

De zware blessure van Fati is slecht nieuws voor Koeman. De jongeling beleefde zijn doorbraak en vervulde met vijf goals en vier assists in de eerste tien wedstrijden van het seizoen een belangrijke rol bij Barcelona. Zijn ontwikkeling leidde begin september tot zijn debuut als Spaans international.

Barcelona staat na zeven competitieduels pas achtste in La Liga, al heeft de 26-voudig landskampioen één of twee wedstrijden minder gespeeld dan een flink aantal concurrenten.

Atlético Madrid, dat derde staat, is na de interlandperiode de volgende opponent voor de ploeg van Koeman. De wedstrijd in stadion Wanda Metropolitano begint op zaterdag 21 november om 21.00 uur.

