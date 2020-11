Zakaria Labyad is maandag toch nog opgenomen in de selectie van Marokko voor de komende interlandperiode. De aanvallende middenvelder van Ajax kan zijn eerste wedstrijd in ruim 2,5 jaar spelen voor zijn land.

De 27-jarige Labyad maakte aanvankelijk geen deel uit van de Marokkaanse selectie voor de interlands met de Centraal-Afrikaanse Republiek in de kwalificatie voor de Afrika Cup. Naar verluidt vervangt hij Selim Amallah van Standard Luik.

Het is voor het eerst sinds lange tijd dat Labyad deel uitmaakt van de selectie van Marokko. De vijfvoudig international, die dit seizoen regelmatig wordt ingezet bij Ajax, kwam op 27 maart 2018 tegen Oezbekistan voor het laatst in actie voor zijn land. Hij werd in oktober ook opgeroepen, maar bleef toen in Nederland omdat zijn vrouw op punt van bevallen stond.

Labyad is niet de enige Ajacied die zich maandag bij de selectie meldt, want ook rechtsback Noussair Mazroaui is geselecteerd. Dat geldt eveneens voor aanvaller Zakaria Aboukhlal van AZ en de voormalige Eredivisie-spelers Hakim Ziyech (Chelsea) en Sofyan Amrabat (Fiorentina).

Marokko wacht vrijdag eerst een thuisduel met de Centraal-Afrikaanse Republiek in Casablanca. Vier dagen later spelen de twee ploegen in de Kameroense stad Douala tegen elkaar.

Na twee speelrondes gaat Marokko met vier punten aan kop in groep E, waar verder ook Mauritanië en Burundi deel van uitmaken. De nummers één en twee plaatsen zich voor het hoofdtoernooi om de Afrika Cup, dat begin 2022 in Kameroen wordt gehouden.