Joachim Löw is positief gestemd over de ontwikkeling die Mario Götze op dit moment doormaakt bij PSV. De bondscoach van Duitsland benadrukt dat de matchwinner van de WK-finale in 2014 nog altijd bij hem op de radar staat.

"De afgelopen weken heb ik veel contact gehad met Mario. Hij heeft in mijn ogen precies de juiste beslissing genomen door zijn kans buiten de Bundesliga te wagen", zei Löw in een interview met Sportbuzzer.

"In Duitsland is alles altijd op hem gericht. Sinds zijn winnende doelpunt in de finale van het WK 2014 draagt hij een zware last met zich mee. Daarom ben ik ook blij dat hij zo goed begonnen is in Eindhoven, dat had ik niet verwacht."

De 28-jarige Götze maakte op Deadline Day zeer verrassend (transfervrij) de overstap van Borussia Dortmund naar PSV en speelde tot dusver zes officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij drie keer scoorde.

Mario Götze hoeft de hoop op een rentree in het Duitse elftal nog niet op te geven. (Foto: Pro Shots)

'Mario ziet er fris en wendbaar uit'

Hoewel Götze door moeizame jaren bij Dortmund uit beeld is geraakt bij het Duitse elftal, laat Löw doorschemeren dat de aanvallende middenvelder de hoop op een rentree niet moet opgeven. De 63-voudig international kwam in november 2017 voor het laatst in actie voor zijn land.

"Mario ziet er fris en zeer wendbaar uit en de vreugde zie je ook bij hem terug. Het is duidelijk dat we hem niet uit het oog verliezen", besloot Löw, die met linksback Philipp Max al een PSV'er op heeft geroepen voor de komende interlandperiode.

Duitsland speelt woensdag een oefenwedstrijd tegen Tsjechië in voorbereiding op de Nations League-duels met Oekraïne (14 november) en Spanje (17 november).