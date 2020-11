Trainer Zinédine Zidane trok zondagavond het boetekleed aan na de spectaculaire nederlaag van Real Madrid bij Valencia in La Liga. De thuisploeg won door drie strafschoppen en een eigen doelpunt met 4-1 van de 'Koninklijke'.

"Drie penalty's én een eigen doelpunt is te veel van het goede", baalde Zidane na het duel in gesprek met Spaanse media. "Het is mijn fout, want ik ben de coach en ik moet een oplossing zoeken. Ik kan niet goedpraten wat er is gebeurd. Het was een slechte dag en er zijn geen excuses."

Bij rust stond het al 2-1 voor Valencia, waarna Carlos Soler in de tweede helft zijn hattrick uit penalty's voltooide. Het is voor het eerst sinds 1996 - Alen Peternac voor Real Valladolid - dat een speler op het hoogste niveau in Spanje drie strafschoppen in één wedstrijd benut.

Het was tevens de eerste keer in ruim twee jaar dat Real in een competitiewedstrijd minstens vier treffers incasseerde. In oktober 2018 werd met 5-1 verloren van rivaal FC Barcelona, een eveneens blamerende nederlaag die trainer Julen Lopetegui zijn baan kostte.

"Valencia was tactisch niet beter dan wij. We begonnen goed, maar alles veranderde na de gelijkmaker. Dat is moeilijk te begrijpen", zei Zidane, die de afwezigheid van enkele vaste krachten niet als excuus wilde opvoeren. "We kunnen wel naar duizend dingen wijzen, maar dat doen we niet. Het blijven spelers van Real Madrid en die moeten presteren."

Door de pijnlijke nederlaag blijft Real Madrid op zestien punten steken in La Liga, vier minder dan de verrassende koploper Real Sociedad. De Madrilenen hebben wel een duel minder gespeeld.

Teleurstelling bij Real Madrid na de zeperd bij Valencia. (Foto: ANP)

