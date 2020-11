Trainer Arne Slot genoot met volle teugen van de manier waarop AZ zondag de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen benaderde. De Alkmaarders boekten een verrassend eenvoudige zege in het Abe Lenstra Stadion (0-3).

"In de vier jaar dat ik bij AZ ben, was dit misschien wel onze beste wedstrijd", zei Slot in gesprek met FOX Sports. "We hebben dit seizoen al veel goede wedstrijden gespeeld. Maar het is fijn om te zien dat we dominant kunnen zijn tegen zo'n sterke tegenstander als Heerenveen."

AZ leidde bij rust al met 0-2 door een strafschop van Teun Koopmeiners en een eigen doelpunt van Lucas Woudenberg, waarna Jesper Karlsson het duel in de 47e minuut besliste. De simpele zege is een opsteker voor de ploeg van Slot na een vrij kansloze nederlaag tegen Real Sociedad (1-0) in de Europa League afgelopen donderdag.

"We hebben de afgelopen dagen veel aandacht besteed aan de intensiteit waarmee Real Sociedad ons donderdag bespeelde", zei Slot. "Met Heerenveen stond er weer een team op het veld met blauw-witte shirts, maar gelukkig was het dit keer het team met rode shirts dat de intensiteit bracht."

AZ-trainer Arne Slot stak de loftrompet over zijn elftal. (Foto: Pro Shots)

'Deze prestatie is knapper dan anders'

Door de overwinning lijkt het wisselvallige AZ de weg omhoog definitief te hebben ingezet. Na een aantal bizarre remises won de titelkandidaat van vorig seizoen vorige week ook al op eigen veld eenvoudig van RKC Waalwijk (3-0).

"Deze prestatie tegen Heerenveen is knapper dan anders, omdat we donderdag nog een uitwedstrijd in Europa speelden die fysiek en mentaal best pittig was", benadrukte Slot. "Als je dan drie dagen later in staat bent om zo goed te zijn, ook aan de bal, zegt dat veel over de fitheid van de spelers die op het veld stonden."

Ondanks de opmars van AZ bedraagt de achterstand op koploper Ajax liefst tien punten, al hebben de Alkmaarders nog een wedstrijd tegoed. "Je hoopt dat de bovenste ploegen nog steken gaan laten vallen, maar bijvoorbeeld Ajax wint wel heel makkelijk zijn wedstrijden. We hebben een enorme achterstand opgelopen."

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie