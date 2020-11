Jürgen Klopp en Josep Guardiola hebben zondagavond na de topper Manchester City-Liverpool (1-1) hun vraagtekens gezet bij het speelschema in de Premier League. Volgens de managers wordt er op dit moment veel te veel gevraagd van spelers.

De kritiek van Klopp en Guardiola volgt op de uitspraken van Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer. 'The Red Devils' speelden woensdag in de Champions League een uitwedstrijd tegen Istanbul Basaksehir, maar moesten zaterdag om 13.30 uur alweer in de Premier League opdraven tegen Everton (1-3-winst).

Solskjaer noemde het speelschema na die wedstrijd "een grote grap" en kreeg zondagavond in het Etihad Stadium bijval van zijn collega's. "De spelers zitten allemaal op het randje. Geen enkel team zou woensdagavond én zaterdag aan het begin van de middag moeten spelen", zei Liverpool-coach Klopp bij de BBC.

"Dat is namelijk niet te doen. Je wordt wakker en moet dan al snel een wedstrijd spelen, terwijl dat juist de periode is dat je nog kan herstellen. De Premier League moet veranderen. Sky, BT (televisiezenders, red.); alle partijen moeten met elkaar om tafel. Wil je goed voetbal? Geef de jongens dan een paar uur meer rust."

Jürgen Klopp en Josep Guardiola willen dat er snel een beter speelschema komt in de Premier League. (Foto: Pro Shots)

Vijfde wissel is discussiepunt in Engeland

Manchester City en Liverpool hadden geen reden tot klagen, want zij kwamen dinsdag in actie in de Champions League en hoefden pas zondag om 17.30 uur weer te spelen. Toch vindt Klopp dat er met alle spelers meer rekening moet worden gehouden, omdat ze door de coronacrisis veel duels in korte tijd moeten afwerken.

"De jongens hebben rust nodig. Het is een moeilijke tijd en we willen natuurlijk allemaal graag voetballen, maar ik heb ook volledig begrip voor de ergernis bij Ole. Wij zitten regelmatig in een vergelijkbare situatie als Manchester United", aldus de Duitser.

Een van de discussiepunten in Engeland is het aantal wisselmogelijkheden. Vorig seizoen bij de hervatting van de competitie in juni mochten clubs vijf wissels toepassen als ze dat zouden willen, maar de Premier League-clubs besloten na een stemming om die regel te schrappen en dit seizoen slechts vier wissels toe te staan.

"We gaan vechten voor de terugkeer van de vijfde wissel", benadrukte City-coach Guardiola. "Alle andere clubs en landen mogen vijf wissels toepassen, omdat ze daar wél begrijpen dat de huidige situatie door de pandemie ongebruikelijk is. Hier is het allemaal anders. Dat is niet goed, want we zouden de spelers moeten beschermen en dat gebeurt nu niet."

Ook voor Klopp is het duidelijk dat de vijfde wissel snel terug moet komen. "Ik heb er met de Premier League en met Pep (Guardiola, red.) over gesproken. Iedereen zegt dat het een interessant idee is, maar we moeten nu ook echt dingen veranderen om de spelers te helpen."

