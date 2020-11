Met de Noorse tiener Mathias Kjølø viel zondag weer een nieuweling in bij PSV. Trainer Roger Schmidt deed in acht competitieduels al een beroep op 28 spelers en hoopt na de interlandperiode eindelijk aan een vast elftal te kunnen gaan werken.

"Ik heb nog niet één keer met de volledige selectie kunnen trainen", merkte Schmidt zondag op tijdens de persconferentie na PSV-Willem II (3-0). "Begin oktober sloot de transfermarkt en kort daarna raakte een groot aantal spelers besmet met het coronavirus."

Er was maar één PSV'er die alle acht de Eredivisie-duels in de basis stond: doelman Yvon Mvogo. Verder moest Schmidt vooral vanwege coronabesmettingen binnen zijn selectie flink puzzelen. PSV gebruikte meer spelers dan elke andere Eredivisie-club. Ter vergelijking: in het laatste volledige seizoen 2018/2019 zette PSV over een heel jaar twee spelers minder in (26) dan nu na acht wedstrijden.

"Deze situatie is niet normaal. Het zijn vanwege de pandemie voor iedereen bijzondere tijden en dat geldt zeker ook voor onze ploeg", zei Schmidt.

"De spelers van Jong PSV die meededen, hebben het goed gedaan. Ze verdienden het ook om te spelen. Het is ook een onderdeel van de filosofie van deze club om jonge spelers te ontwikkelen. De beste manier om dat te doen is met speeltijd in het eerste elftal."

Door de vele spelerswisselingen is het Schmidt nog niet echt gelukt om PSV te laten wennen aan zijn speelstijl van 'volgasvoetbal'. De ploeg speelde tegen Willem II een sterk eerste half uur, maar hield dat hoge niveau en het vroege druk zetten daarna niet meer vol.

"Toch vond ik onze hele wedstrijd oké", stelde Schmidt. "Het was inderdaad niet perfect, maar dat kun je ook niet verwachten. Veel spelers hebben nu ook geen perfecte conditie."

Zo moest bijvoorbeeld Mario Götze vier duels in elf dagen spelen, omdat PSV door coronabesmettingen nauwelijks andere spelers beschikbaar had. De Duitser maakte tegen Willem II de 2-0.

"Om eerlijk te zijn had ik niet verwacht dat Mario al zo snel zo veel wedstrijden zou kunnen spelen", zei Schmidt over de speler die de winnende goal maakte in de WK-finale van 2014. Götze kende vorig jaar een moeizaam seizoen bij Borussia Dortmund, waarvoor hij na de winterstop niet verder kwam dan een aantal invalbeurten.

"Mario is van nul naar honderd gegaan. Hij heeft het goed gedaan, maar ik denk dat hij de pauze tijdens de interlandperiode goed kan gebruiken", aldus de trainer van PSV.

Ingezette spelers PSV in eerste acht competitieduels Doel: Yvon Mvogo

Verdediging: Olivier Boscagli, Jordan Teze, Philipp Max, Denzel Dumfries, Nick Viergever, Timo Baumgartl, Luis Felipe

Middenveld: Mauro Júnior, Pablo Rosario, Ryan Thomas, Mohamed Ihattaren, Ibrahim Sangaré, Mario Götze, Jorrit Hendrix, Adrian Fein, Michal Sadílek, Richard Ledezma, Mathias Kjølø

Aanval: Donyell Malen, Cody Gakpo, Eran Zahavi, Noni Madueke, Bruma, Sam Lammers, Joël Piroe, Maximiliano Romero, Ismael Saibari

Schmidt hoopt na de interlandbreak volledige groep te hebben

Veel spelers van PSV spelen de komende week met hun nationale ploegen. "Ik hoop dat ze allemaal fit terugkomen en de jongens die hier blijven zullen goed kunnen trainen", zei Schmidt.

"De laatste weken zijn niet gemakkelijk voor ons geweest, maar ik hoop dat we straks eindelijk met een volledige groep kunnen trainen."

Ondanks de moeizame beginfase van het seizoen staat PSV derde, op twee punten achterstand van Ajax en Vitesse. De Eindhovenaren spelen op 22 november hun eerstvolgende competitiewedstrijd, uit tegen FC Twente.

