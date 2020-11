In zijn eerste wedstrijd na zijn coronabesmetting voelde Denzel Dumfries zich meteen goed genoeg om negentig minuten te spelen. De rechtsback van PSV werd een uur na de 3-0-zege op Willem II alsnog opgeroepen voor Oranje.

Andere spelers van PSV die met het coronavirus besmet raakten, hadden tijd nodig om weer wedstrijdfit te worden. Zo moest Pablo Rosario donderdag tegen PAOK (4-1-nederlaag) in de rust al worden gewisseld omdat hij er helemaal doorheen zat.

Voor Dumfries was dat anders. De verdediger haalde tegen Willem II zelfs in de 82e minuut nog de achterlijn na een flinke rush en gaf een assist aan Donyell Malen: 3-0.

"Ik had vooraf met de trainer afgesproken dat ik zou aangeven hoelang ik het vol zou houden. In het veld voelde ik me tot het einde erg goed", zei Dumfries op de persconferentie na de wedstrijd.

De 24-jarige rechtsback trainde op zaterdag pas voor het eerst met de groep mee, nadat hij ruim twee weken eerder positief was getest op het coronavirus. Aan het begin van zijn besmetting had Dumfries milde klachten.

"De eerste dag voelde ik me echt zwak en moest ik veel hoesten. Daarna kreeg ik een verkoudheid en had ik geen smaak meer. Dat vond ik eerst wel grappig, want ik kon opeens alles eten. Maar na een dag was de lol er wel vanaf."

Denzel Dumfries op de persconferentie na de wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Dumfries trainde binnen met fietsapparaat en opdrukchallenge

PSV bracht een fietsapparaat bij de aanvoerder thuis. "Op mijn balkon heb ik een heel programma afgewerkt. Ik ben ook met gewichten bezig geweest en heb een opdrukchallenge gedaan en meer van dat soort onzin. Zo probeer je jezelf fit te houden."

Na tien dagen mocht Dumfries weer naar buiten om een rondje te joggen. Hij miste vier wedstrijden, waarvan PSV er twee verloor. "Je zit je op te vreten thuis, maar het was overmacht dat ik er niet bij kon zijn. Ik was vandaag wel gebrand om weer te kunnen spelen."

Trainer Roger Schmidt was verbaasd dat Dumfries het de hele wedstrijd volhield. "Andere spelers die besmet zijn geweest, zijn veel inhoud verloren. Maar Denzel niet, die bleef maar gaan", vertelde de Duitse trainer, om vervolgens te grappen: "Ik weet niet of hij wel echt corona heeft gehad. Hij speelt nu beter dan voordat hij besmet was."

Dumfries verbaast zichzelf en arts Oranje

Dumfries kreeg net als Cody Gakpo pas op zondagmiddag groen licht om tegen Willem II te mogen spelen. Toen was er ook contact met de arts van het Nederlands elftal.

"Zij hadden niet gedacht dat ik vandaag een hele wedstrijd zou kunnen spelen en ikzelf eerlijk gezegd ook niet. Nu dat toch gelukt is, zien ze me maandag in Zeist", zei de elfvoudig international.

Oranje speelt deze interlandperiode vriendschappelijk tegen Spanje (woensdag), en in de Nations League tegen Bosnië (zondag) en Polen (volgende week woensdag).