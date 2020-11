Denze Dumfries heeft zondagavond alsnog een uitnodiging gekregen voor de selectie van het Nederlands elftal. De rechtsback van PSV werd aanvankelijk niet opgeroepen, maar mag zich dankzij zijn getoonde fitheid toch bij Oranje voegen. Zijn ploeggenoot Mohamed Ihattaren meldde zich vanwege ziekte af.

Dumfries speelde eerder op de avond tegen Willem II zijn eerste wedstrijd voor PSV (3-0-zege) sinds zijn coronabesmetting. De 24-jarige verdediger kon vier wedstrijden niet in actie komen voor de Eindhovenaren.

"Ik voel me heel fit", vertelde hij na afloop bij FOX Sports. "In het begin van mijn coronabesmetting heb ik me wel even slecht gevoeld, maar nu voel ik me weer goed."

De aanvoerder leverde met twee assists ook een belangrijke bijdrage aan de overwinning van zijn ploeg en maakte de negentig minuten vol. "De trainer zei vooraf tegen mij: kijk maar hoelang je het volhoudt", liet hij weten. "Ik voelde me goed, dus ik ging gewoon verder."

Ihattaren moest de wedstrijd tegen Willem II wegens ziekte aan zich voorbij laten gaan.

Denzel Dumfries leverde onder meer de assist op de 3-0 van Donyell Malen. (Foto: ANP)

Dumfries schrok na overtreding Köhn

Dumfries kwam na ruim een uur spelen nog wel met de schrik vrij, toen Willem II-verdediger Derrick Köhn met zijn schoen op het scheenbeen van de PSV'er ging staan. De Duitser kreeg direct rood en de elfvoudig Oranje-international kon de wedstrijd voortzetten.

"Hij deed het niet met opzet, maar ik schrok wel even", zei Dumfries over de stevige overtreding van Köhn. "Ik wil hem verder ook niet afvallen, maar we hebben allemaal kunnen zien wat er gebeurde."

Nederland speelt woensdag in Amsterdam een vriendschappelijke interland tegen Spanje. Daarna volgen uitwedstrijden tegen Bosnië (zondag in Amsterdam) en Polen (18 november in Polen) in de Nations League. Oranje heeft nog uitzicht op de eerste plaats in de groep en daarmee een plek in de finaleronde van de Nations League.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie