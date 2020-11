John van den Brom vindt zijn verrassende overstap van FC Utrecht naar KRC Genk voor alle partijen de beste oplossing. Wel baalt de trainer van de vraagtekens die worden geplaatst over de timing van zijn vertrek.

Van den Brom tekende zaterdag een contract voor drie seizoenen bij het Belgische Genk, een dag voordat de voor FC Utrecht beladen uitwedstrijd tegen Ajax (0-3 verlies) op het programma stond. Het vertrek kwam zo plotseling dat hij zelfs geen afscheid van de spelersgroep kon nemen.

Het balletje ging pas rollen na de met 4-1 verloren uitwedstrijd tegen Heracles Almelo van afgelopen weekend, benadrukt de 54-jarige trainer tegen De Telegraaf. "Maar er worden nu zoveel verhalen de wereld in geholpen. En het lijkt alsof ik als een dief in de nacht ben vertrokken. Daar ben ik echt wel klaar mee."

Hoewel Van den Brom blij is met zijn overgang naar de huidige nummer vier van België, is hij verbaasd dat Utrecht hem zo makkelijk liet gaan. "Ze zeiden vrijwel direct dat het bespreekbaar was. In het gesprek met Jordy (Zuidam, technisch directeur, red) bleek eigenlijk heel snel dat hij ervoor open stond."

Met Utrecht kon Van den Brom dit seizoen de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken en daardoor leek hij niet meer zo stevig in het zadel te zitten. "Als je het gevoel hebt dat je niet meer honderd procent vertrouwen geniet, moet je keuzes maken. Dat voel je. Daar hoe je niet voor gestudeerd te hebben."

Hake hoopt op aanstelling als hoofdtrainer

Na het vertrek van Van den Brom werd René Hake naar voren geschoven als eindverantwoordelijke. Weliswaar op ad-interimbasis, maar als het aan de trainer ligt volgt er snel een definitieve aanstelling.

"Ze zijn meerdere opties aan het verkennen en volgens mij ben ik een van de kandidaten", zei Hake na het verlies tegen Ajax aan FOX Sports. "Als de keuze op mijn valt, zou ik dat heel leuk vinden."

Als Utrecht met een andere kandidaat in zee gaat, zal Hake daar geen consequenties aan verbinden. "Dan ga ik hier gewoon weer verder in een andere rol", doelt hij op zijn functie als trainer van Jong Utrecht.

Bekijk de stand en de uitslagen in de Eredivisie