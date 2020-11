PSV blijft in het spoor van koplopers Ajax en Vitesse in de Eredivisie. Mede dankzij een doelpunt van Mario Götze waren de Eindhovenaren zondag op eigen veld met 3-0 te sterk voor Willem II, dat het laatste half uur met tien man speelde.

Philipp Max en Götze zetten PSV al binnen 21 minuten op 2-0. Bij Willem II vertolkte een andere Duitser een negatieve hoofdrol; Derrick Köhn kreeg in de tweede helft rood. Met een man meer maakte Donyell Malen in de slotfase de 3-0 voor PSV.

Voor de Eindhovenaren is het de zesde zege in acht Eredivisie-duels. De ploeg van trainer Roger Schmidt staat daarmee derde, op twee punten van Ajax en Vitesse.

Willem II slaagde er in 2000 voor het laatst in om een punt te pakken in Eindhoven. De Tilburgers zijn sinds 20 september zonder zege in de Eredivisie en staan met vijf punten op de veertiende plaats.

Mario Götze maakte zijn tweede competitietreffer voor PSV. (Foto: Pro Shots)

Max bekroont oproep Duitse ploeg met openingstreffer

PSV, waar aanvoerder Denzel Dumfries en Cody Gakpo terugkeerden na coronabesmettingen, speelde met name in het eerste half uur erg sterk. Dat had al geleid tot kansen van Malen en Eran Zahavi, voordat Max in de veertiende minuut de score opende.

De linksback, die deze week voor het eerst werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Duitsland, kon na een knappe pass van Pablo Rosario alleen op doelman Jorn Brondeel af en schoot raak in de korte hoek.

Zeven minuten later scoorde de andere Duitser in de basis van PSV. Na sterk doorzetten van Dumfries bij de achterlijn - en erg zwak verdedigen van Willem II'er Köhn - kon Götze de bal van dichtbij in de verre hoek schuiven.

In het laatste kwartier van de eerste helft werd Willem II wat dreigender, maar pogingen van Ché Nunnely en Vangelis Pavlidis gingen hoog over. Kort na rust werd de ploeg van Adrie Koster écht gevaarlijk, maar PSV-doelman Yvon Mvogo had katachtige reddingen op een inzet van Mats Köhlert en de rebound van Nunnely.

Donyell Malen bepaalde in de slotfase de eindstand. (Foto: Pro Shots)

Direct rood voor Köhn na charge op Dumfries

Aan de overkant kreeg Malen een grote kans na een hakje van Zahavi, maar de spits stuitte op Brondeel. Kort daarna moest Willem II met tien man verder. Scheidsrechter Allard Lindhout had geen VAR nodig om direct rood te geven aan Köhn, die zijn noppen op het scheenbeen van Dumfries plantte.

In het half uur dat restte, beperkten de tien man van Willem II zich tot verdedigen en zette PSV ook niet echt aan om een monsterzege neer te zetten.

Zahavi en invaller Adrian Fein waren dicht bij een treffer, maar die viel pas acht minuten voor tijd. De onvermoeibare Dumfries was na een rush over de rechterflank opnieuw de aangever en Malen schoot raak in de verre hoek: 3-0.

Na de overtuigende thuisoverwinning zal een groot deel van de PSV-selectie op pad gaan met de nationale ploegen. Trainer Schmidt, die de laatste dagen klaagde over het drukke programma voor zijn door het coronavirus geplaagde selectie, zal hopen dat hij alle spelers over twee weken weer gezond terugziet voor de uitwedstrijd tegen FC Twente.

