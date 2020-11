Dick Advocaat houdt gemengde gevoelens over aan de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd van Feyenoord tegen FC Groningen. De coach van de Rotterdammers is teleurgesteld over de eerste helft, maar hij is ook blij met de manier waarop zijn ploeg zich na rust herstelde.

"De eerste helft was niet geweldig. Het oogde niet fris", blikte Advocaat zondag terug bij FOX Sports. "Groningen speelt een heel vervelend systeem. Zij spelen in een 4-2-2-2-formatie. Dat zie je bijna niet in de Nederlandse competitie en daar hadden we in de eerste helft moeite mee."

FC Groningen had voor rust de beste kansen, maar Feyenoord ontsnapte onder meer aan een achterstand bij een schot tegen de lat van Remco Balk. Vlak voor rust vond Mark Diemers wel het net namens de thuisploeg, maar het doelpunt na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Bryan Linssen.

"Gelukkig herstelden we ons in de tweede helft, maar ik heb in de rust wel gezegd dat we niet nog een helft zo kunnen spelen. We moeten beter en we kunnen beter", aldus Advocaat.

De 73-jarige coach haalde halverwege Mark Diemers naar de kant ten faveure van João Carlos Teixeira. De Portugees ging achter de spits spelen en Jens Toornstra kreeg hierdoor een andere rol.

Feyenoord viert de openingstreffer van Lutsharel Geertruida. (Foto: Pro Shots)

'We hadden nog wel iets meer goals moeten maken'

De omzetting leverde vrijwel meteen resultaat op, want vijf minuten na rust opende Lutsharel Geertruida de score met een kopbal. In de slotfase besliste Steven Berghuis de wedstrijd vanaf 11 meter, nadat Groningen-verdediger Damil Dankerlui rood had gekregen voor het veroorzaken van de strafschop.

Advocaat was dan ook nagenoeg tevreden over de tweede helft. "Na rust hebben we het als team behoorlijk gedaan, al hadden we nog wel iets meer goals moeten maken."

Dankzij de overwinning op FC Groningen bezet Feyenoord de derde plaats. De achterstand op koplopers Ajax en Vitesse is drie punten.

