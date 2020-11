AZ heeft zondag de tweede zege op rij geboekt in de Eredivisie. De ploeg van coach Arne Slot was in Friesland met 0-3 te sterk voor sc Heerenveen en won voor het eerst dit seizoen een competitieduel buiten Alkmaar.

Teun Koopmeiners opende na een klein half uur de score uit een strafschop. Vlak voor rust verdubbelde AZ de marge dankzij een eigen doelpunt van Lucas Woudenberg.

Kort na de onderbreking zorgde Jesper Karlsson voor de derde treffer. Waar AZ in vier eerdere competitieduels nog de voorsprong uit handen gaf, hield de ploeg ditmaal wel stand. In de slotfase raakte Mitchell van Bergen nog wel de paal namens Heerenveen.

Dankzij de overwinning klimt AZ met elf punten uit zeven duels naar de achtste plaats. De Alkmaarders hebben wel een wedstrijd minder gespeeld dan vrijwel alle andere ploegen.

Heerenveen bezet met zestien punten uit acht duels de zesde plek. De Friezen leden hun eerste thuisnederlaag en verloren voor de tweede keer dit seizoen in de competitie.

Teun Koopmeiners stuurt doelman Erwin Mulder de verkeerde kant op bij de penalty. (Foto: ANP)

Koopmeiners opent score uit strafschop

In het Abe Lenstra Stadion ging AZ vanaf het eerste fluitsignaal op jacht naar de openingstreffer. Dani de Wit en Fredrik Midtsjø waren daar vroeg in de wedstrijd dichtbij, maar zij schoten beiden net naast. Een kopbal van Albert Gudmundsson werd even later gekeerd door Erwin Mulder.

In de 27e minuut kregen de bezoekers de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. De bal ging op de stip na een handsbal van Jan Paul van Hecke, waarna Koopmeiners de strafschop feilloos in de rechterhoek schoot.

Vier minuten voor rust was AZ opnieuw trefzeker. Ditmaal gleed Woudenberg in een duel met Gudmundsson een voorzet van Owen Wijndal in eigen doel.

Ook in de tweede helft zochten de Noord-Hollanders meteen naar een doelpunt en dat resulteerde binnen twee minuten in de 0-3. Karlsson trok vanaf links naar binnen en verraste Mulder met een schot in de korte hoek. Enkele minuten later hield de doelman van Heerenveen de Zweed wel van scoren af.

AZ leek daarna vrede te hebben met de tussenstand en Heerenveen was niet in staat om gevaar te stichten. Alleen Van Bergen was met een van richting veranderd schot op de paal nog dicht bij een eretreffer voor de thuisploeg.

