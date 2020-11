De vertroebelde relatie met icoon Martin Jol was voor ADO Den Haag een van de redenen om trainer Aleksandar Rankovic op straat te zetten. De 42-jarige Serviër kreeg zaterdag na de 2-4-nederlaag tegen FC Twente zijn congé van de Haagse clubleiding.

Jol stelde als hoofd van het technisch hart, dat sinds mei verantwoordelijk is voor het technische beleid bij ADO, Rankovic afgelopen zomer aan als de nieuwe trainer van ADO. De oud-speler van de club zou de tijd krijgen om de geheel gerenoveerde selectie naar zijn hand te zetten en nam ook zitting in het technisch hart, maar al na een paar weken stapte de coach uit onvrede over het beleid van Jol uit het cluborgaan. Het bleek de opmaat naar zijn vroegtijdige vertrek uit Den Haag.

"Als je als club eindelijk een ADO-icoon als Martin Jol weet binnen te halen, die 1.300 wedstrijden heeft gecoacht en zich onbezoldigd inzet en advies geeft, dan zou ik daar wel naar luisteren", zegt algemeen directeur Mohammed Hamdi daags na het ontslag van Rankovic bij de NOS. "Of hij dat te weinig deed? Dat vind ik wel."

"Bij zijn aanstelling hebben we het uitgestippelde beleid toegelicht en daar stond hij op dat moment achter", vervolgt Hamdi. "Maar gaandeweg kwamen we erachter dat het verschil van inzicht groter en groter werd. Dan moet je maatregelen treffen. Liever korte pijn dan lange pijn."

Aleksandar Rankovic werd zaterdag na de nederlaag tegen FC Twente ontslagen als trainer bij ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

ADO al in gesprek met diverse kandidaten

Vanzelfsprekend speelden de slechte resultaten van ADO ook een rol bij het ontslag van Rankovic. ADO verloor zes van de negen wedstrijden onder leiding van de Serviër en staat na de nederlaag van zaterdag tegen FC Twente op de zestiende plaats in de Eredivisie. Die plek leidt aan het einde van het seizoen tot het spelen van de nacompetitie om handhaving op het hoogste niveau.

"Wij zijn er honderd procent van overtuigd dat we met dit spelersmateriaal in de Eredivisie kunnen blijven", aldus Hamdi. "En volgens mij hebben we dat met vlagen ook teruggezien. Alleen het vertrouwen is broos. En dat moet terug."

Hamdi erkent dat hij in gesprek is met diverse kandidaten voor de opvolging van Rankovic. De directeur sluit uit dat assistent Michele Santoni wordt doorgeschoven naar de vacante trainerspost. De namen van de kandidaten wilde hij niet noemen.

