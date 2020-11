Davy Klaassen is blij dat hij weer is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De Ajacied speelde in oktober 2017 voor het laatst in het shirt van Oranje en mag zich maandag weer in Zeist melden.

De 27-jarige Klaassen is prima gestart aan zijn tweede periode bij Ajax. De middenvelder veroverde na zijn komst begin oktober snel een basisplaats en scoorde in de Eredivisie al vier keer, waaronder de openingstreffer zondag tegen FC Utrecht (0-3).

Zijn goede spel is ook bij bondscoach Frank de Boer niet onopgemerkt gebleven. "Het is altijd mooi om voor je land te spelen. Ik ben gewoon trots", zei Klaassen na afloop van de wedstrijd van Ajax in de Domstad tegen FOX Sports over zijn terugkeer in de Oranje-selectie.

Klaassen groeide in de afgelopen jaren uit tot aanvoerder en vaste kracht bij Werder Bremen, maar werd in zijn tijd in de Bundesliga nooit opgeroepen voor Oranje. Volgens de Nederlander is dat niet zo gek.

"Als je onder in de Bundesliga speelt, dan is dat moeilijker voetballen dan hier bij Ajax", legde Klaassen uit. "Er wordt toch anders naar gekeken, maar daar heb ik mij nooit echt druk over gemaakt, want ik weet dat het zo gaat."

Davy Klaassen zette Ajax in Utrecht op voorsprong. (Foto: Pro Shots)

Klaassen kan op meerdere plekken uit de voeten

Klaassen gaat zich bij Oranje niet op een specifieke positie focussen. "Ik kan op beide posities (controlerende middenvelder of aanvallende middenvelder, red.) uit de voeten, dus het is aan de trainer."

Nederland neemt het woensdag in Amsterdam op tegen Spanje (oefenduel) en vervolgens tegen Bosnië (zondag in Amsterdam) en Polen (18 november in Polen) in de Nations League.

Oranje heeft nog uitzicht op de eerste plaats in de groep en daarmee een plek in de finaleronde van de Nations League.

