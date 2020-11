Joël Drommel is voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 23-jarige keeper van FC Twente is de vervanger van Justin Bijlow, die zondag geblesseerd raakte tijdens de warming-up van de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen FC Groningen.

Bijlow was op zijn beurt de vervanger van de geblesseerde Jasper Cillessen. De 22-jarige Rotterdammer, die aan een sterk seizoen bezig is bij Feyenoord, maakte net als Drommel nooit eerder deel uit van de selectie van het Nederlands elftal.

Bondscoach Frank de Boer kan verder beschikken over Tim Krul (Norwich City) en Marco Bizot (AZ). Krul stond vorige maand nog onder de lat in de oefenwedstrijd tegen Mexico.

Nederland speelt woensdag in Amsterdam een vriendschappelijke interland tegen Spanje. Daarna volgen uitwedstrijden tegen Bosnië (zondag in Amsterdam) en Polen (18 november in Polen) in de Nations League. Oranje heeft nog uitzicht op de eerste plaats in de groep en daarmee een plek in de finaleronde van de Nations League.

Drommel speelde elf keer voor Jong Oranje

Hoewel Drommel nooit eerder uitkwam voor het 'grote' Oranje, speelde hij al wel vier wedstrijden voor Jong Oranje. Dit seizoen maakt de Bussumer indruk bij FC Twente, waarmee hij de vierde plaats bezet in de Eredivisie.

"Ik kan het nog niet helemaal bevatten", reageert Drommel op de website van Twente. "Ik zag Bijlow uitvallen en dan gaat het wel in je achterhoofd zitten. Uiteindelijk werd ik gebeld, echt bizar. Hier verlang je naar, dit is een jongensdroom die uitkomt."

Cillessen, normaal gesproken eerste keus bij Oranje, liep vrijdag tijdens de training van Valencia een spierblessure op in zijn bovenbeen en meldde zich een dag later af voor de komende interlands.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Nations League