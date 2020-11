Justin Bijlow moet toch wachten op zijn debuut in de selectie van het Nederlands elftal. De doelman van Feyenoord werd zaterdag opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Jasper Cillessen, maar hij liep een dag later in de warming-up van de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (2-0) zelf ook een kwetsuur op.

Volgens Dick Advocaat gaat het goed met Bijlow, maar is de 22-jarige keeper niet in staat om in actie te komen voor Oranje. "Hij is naar het ziekenhuis geweest om foto's te maken. Er is niks gescheurd of gebroken", laat de coach van Feyenoord weten bij FOX Sports. "Het is een kwestie van tijd, maar jammer genoeg kan hij niet naar het Nederlands elftal."

Advocaat wilde niet kwijt wat voor blessure Bijlow heeft opgelopen, maar vermoedelijk gaat het om een voetkwetsuur. Tegen FC Groningen werd hij onder de lat vervangen door Nick Marsman.

Bijlow behoorde niet eerder tot de selectie van het Nederlands elftal. De 22-jarige Rotterdammer, die aan een sterk seizoen bezig is bij Feyenoord, kwam al wel tot elf interlands voor Jong Oranje, waarmee hij zich kwalificeerde voor het EK van volgend jaar.

Cillessen liep vrijdag tijdens de training van Valencia een spierblessure op in zijn bovenbeen en meldde zich een dag later af voor de komende interlands.

Krul en Bizot behoren wel tot selectie

Het is nog onduidelijk wie de vervanger van Bijlow wordt bij Oranje. Bondscoach Frank de Boer kan voor de oefenwedstrijd tegen Spanje en de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Polen wel beschikken over Tim Krul en Marco Bizot. Krul speelde vorige maand nog in de oefenwedstrijd tegen Mexico.

Nederland neemt het woensdag in Amsterdam op tegen Spanje en vervolgens tegen Bosnië (zondag in Amsterdam) en Polen (18 november in Polen). Oranje heeft nog uitzicht op de eerste plaats in de groep en daarmee een plek in de finaleronde van de Nations League.

