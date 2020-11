Feyenoord heeft zondag zijn derde zege in acht dagen tijd geboekt. De ploeg van Dick Advocaat won aan de hand van aanvoerder Steven Berghuis met 2-0 van FC Groningen, dat al anderhalve maand niet verloren had.

Rechtsback Lutsharel Geertruida kopte vlak na rust de 1-0 binnen uit een corner van Berghuis. De captain tekende zes minuten voor tijd uit een strafschop zelf voor de eindstand.

Berghuis, die niet zijn beste duel van het seizoen speelde, staat na acht competitiewedstrijden op zeven goals en vijf assists. Daarmee is hij samen met FC Twente-spits Danilo (acht goals en vier assists) de meest waardevolle speler in de Eredivisie.

Feyenoord, dat in zijn vorige twee duels won van FC Emmen (2-3) en CSKA Moskou (3-1), staat derde, met drie punten minder dan koplopers Ajax en Vitesse. FC Groningen leed zijn eerste nederlaag sinds 25 september (3-1 tegen FC Twente) en is middenmoter met dertien punten uit acht duels.

Bij de Groningers zat assistent-trainer Adrie Poldervaart op de bank als eindverantwoordelijke. Hoofdcoach Danny Buijs ontbrak vanwege trieste privéomstandigheden. Feyenoord moest het stellen zonder Justin Bijlow. De keeper, die voor het eerst geselecteerd is voor Oranje, raakte in de warming-up geblesseerd en werd vervangen door Nick Marsman.

Lutsharel Geertruida komt hoog voor de openingstreffer. (Foto: Pro Shots)

VAR keurt goal van Diemers af

Marsman, die vorige week tegen FC Emmen ook in de basis stond, had het in de eerste helft drukker dan zijn FC Groningen-collega Sergio Padt. De bezoekers hadden voor rust de beste kansen, maar Gabriel Gudmundsson (goede reflex Marsman) en Remco Balk (knal tegen de lat) scoorden niet.

Feyenoord leek vlak voor rust wel op voorsprong te komen, maar de goal van Mark Diemers werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd omdat Bryan Linssen vlak voor Padt hinderlijk buitenspel stond.

In de tweede helft speelde João Teixeira voor Diemers en werd Feyenoord sterker. De thuisploeg kwam ook al snel op 1-0 via Geertruida, die helemaal vrij stond bij een corner en net als donderdag tegen CSKA scoorde.

FC Groningen had het een stuk lastiger met Feyenoord en zag dat Tyrell Malacia in de 69e minuut keihard tegen de paal schoot en Mo El Hankouri een inzet van Teixeira van de lijn haalde.

In de slotfase werd het alsnog 2-0. Damil Dankerlui maakte vlak voor de doellijn een overtreding op Ridgeciano Haps en kreeg rood. Feyenoord kreeg een penalty en die werd zeer overtuigend benut door Berghuis.

