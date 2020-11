Vitesse heeft zondag in de Eredivisie de vijfde zege op rij geboekt en beleeft daardoor de beste seizoensstart ooit. De Arnhemmers wonnen in eigen huis ondanks een rode kaart voor Riechedly Bazoer met 3-1 van FC Emmen en staan in punten weer naast koploper Ajax.

Vitesse begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam na negen minuten op voorsprong. Emmen-doelman Felix Wiedwald werkte Armando Broja naar de grond en Oussama Tannane schoot de penalty binnen.

Tannane, die zijn rentree maakte na eerst een schorsing en vervolgens een coronabesmetting, knalde een kwartier later de 2-0 binnen. De spelmaker kwam vanaf rechts naar binnen en schoot de bal strak in de verre hoek.

Vitesse leek de zege al binnen te hebben, maar na een half uur kreeg Riechedly Bazoer rood voor een stevige overtreding op Sergio Peña. Bazoer raakte de Emmenaar hard op de knie met zijn noppen. Scheidsrechter Jeroen Manschot gaf hem na het zien van de beelden de rode kaart.

Toch kwam Vitesse op 3-0. Loïs Openda werd weggestoken door Thomas Bruns en schoof de bal in de hoek. Na een uur deed Emmen iets terug. Michael de Leeuw tikte van dichtbij een lage voorzet van Luciano Carty binnen. Carty kreeg nog een enorme kans om de spanning echt terug te brengen, maar de jongeling schoot voor open doel naast.

Vitesse boekte de zevende overwinning in de eerste acht duels en beleeft daarmee de beste seizoensstart ooit in de Eredivisie. De ploeg van trainer Thomas Letsch heeft nu net als koploper Ajax 21 punten na 8 wedstrijden. De Amsterdammers hebben wel een beter doelsaldo.

Riechedly Bazoer werd met rood van het veld gestuurd. (Foto: Pro Shots)

