Erik ten Hag was zondag zeer tevreden over het optreden van Ajax. Een uitwedstrijd tegen FC Utrecht heet een traditioneel lastig duel te zijn voor de Amsterdammers, maar de koploper van de Eredivisie kende deze keer geen problemen in de (lege) Galgenwaard: 0-3.

"Ik heb een uitstekend Ajax gezien, we hadden de volledige dominantie in de wedstrijd", zei Ten Hag tegen FOX Sports. "We waren heel goed aan de bal en hebben op de juiste momenten versneld en gescoord."

Ajax had in Utrecht 68 procent van het balbezit, kwam tot negentien schoten op goal tegenover maar vijf voor de thuisploeg en had acht corners tegenover nul voor FC Utrecht. Davy Klaassen, Dusan Tadic (strafschop) en Quincy Promes vertaalden het overwicht in het laatste half uur ook in de score.

"Natuurlijk word ik er vrolijk van dat FC Utrecht nooit de controle over de wedstrijd kon overnemen", aldus Ten Hag. "Je zag dat ze ontzettend gretig en scherp waren, maar ze kwamen vaak niet in de duels."

Utrecht, dat na het plotselinge vertrek van John van den Brom naar KRC Genk onder leiding stond van interim-trainer René Hake, werd alleen twee keer gevaarlijk via Gyrano Kerk. "Utrecht heeft een heel gevaarlijke ploeg en een heel goede voorhoede. Dan kun je twee van dat soort momentjes bijna niet voorkomen", zei Ten Hag. "Maar over het algemeen hebben we heel goed verdedigd, ook in de omschakeling."

Erik ten Hag (rechts) blijft koploper met Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Ik ga mijn eigen weg'

Ten Hag voerde vijf dagen na het Champions League-duel met FC Midtjylland (1-2-zege) wederom wat wijzigingen door in zijn basisopstelling. Promes, Lisandro Martínez en Jurgen Ekkelenkamp begonnen op de bank en Lassina Traoré, Klaassen en Zakaria Labyad mochten starten. Voor Labyad was dat zijn eerste basisplaats sinds begin oktober.

"Ik doe het zoals ik denk dat goed is", zei de Ajax-trainer over zijn roulatiesysteem. "Daar mogen mensen hun mening over hebben, maar ik ga toch mijn eigen weg. Je hebt in het huidige topvoetbal een brede selectie nodig en dan moet je dat ook gebruiken. Ik bekijk per wedstrijd wat ik nodig heb."

Ajax speelt door de interlandbreak pas over twee weken weer de volgende competitiewedstrijd. Heracles Almelo komt op zondag 22 november op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.

