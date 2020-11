Leicester City heeft zondag de koppositie gepakt in de Premier League. De kampioen van 2016 won in eigen huis met 1-0 van Wolverhampton Wanderers en passeerde daardoor Tottenham Hotspur weer op de ranglijst. De 'Spurs' versloegen eerder op de dag West Bromwich Albion met 0-1.

Jamie Vardy tekende na een kwartier spelen vanaf de penaltystip voor het enige doelpunt van de middag. De 33-jarige Vardy mocht vijf minuten voor de rust weer aanleggen vanaf 11 meter, maar zag zijn inzet ditmaal gekeerd worden door Wolverhampton-doelman Rui Patrício.

Leicester City heeft nu achttien punten na acht duels en dat is één punt meer dan Tottenham Hotspur, dat dankzij Harry Kane drie punten pakte op bezoek bij West Brom.

Het doelpunt van Tottenham Hotspur viel in de 88e minuut. Na een voorzet van Matt Doherty kopte Kane de bal vlak voor West Brom-doelman Sam Johnstone in de verre hoek. Het was voor Tottenham, waar Steven Bergwijn niet bij de selectie zat, de derde competitiezege op rij.

Liverpool kan later op de dag de eerste plaats nog veroveren. De titelhouder begon om 17.30 uur aan de uitwedstrijd tegen Manchester City. Om 20.15 uur speelt Arsenal nog thuis tegen Aston Villa.

Harry Kane hielp Tottenham aan de drie punten. (Foto: Pro Shots)

