Tottenham Hotspur heeft zondag de koppositie gepakt in de Premier League. De 'Spurs' wonnen op bezoek bij West Bromwich Albion met 0-1 door een late treffer van Harry Kane.

Het doelpunt van Tottenham Hotspur viel in de 88e minuut. Na een voorzet van Matt Doherty kopte de Kane de bal vlak voor West Brom-doelman Sam Johnstone in de verre hoek.

Het is voor Tottenham, waar Steven Bergwijn niet bij de selectie zat, de derde competitiezege op rij. De ploeg van José Mourinho heeft zeventien punten na acht duels en gaat in ieder geval tijdelijk aan de leiding in de Premier League.

Liverpool en Leicester City kunnen de Londenaren later op de dag nog passeren, maar dan moeten zij wel winnen van respectievelijk Manchester City en Wolverhampton Wanderers.

