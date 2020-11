Liverpool heeft zondag aan de kraker tegen Manchester City een punt overgehouden. Het duel tussen de kampioen en de nummer twee van afgelopen seizoen eindigde in 1-1. Leicester City greep de koppositie door met 1-0 van Wolverhampton Wanderers te winnen.

Met een gelijkspel tegen het kwakkelende Manchester City mocht Liverpool niet klagen. Kevin De Bruyne kreeg op slag van rust de kans om er uit een penalty 2-1 van te maken, maar de Belg schoof de bal naast.

Mohamed Salah was een kwartier voor tijd zorgvuldiger met zijn buitenkansje omgesprongen. De Egyptenaar schoot raak vanaf de stip nadat zijn ploeggenoot Sadio Mané onderuit was gelopen.

Liverpool kon een kwartier genieten van de voorsprong. Daarna trok Gabriel Jesus de stand gelijk na een vloeiende aanval. Na de misser van De Bruyne waren de kansen in de tweede helft schaars.

Bij Liverpool speelde Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd mee. Nathan Aké bleef op de bank bij Manchester City.

Kevin De Bruyne laat de kans liggen om Manchester City uit een penalty op voorsprong te zetten. (Foto: Pro Shots)

Vardy schiet Leicester naar koppositie

Het enige doelpunt van Leicester City viel vanaf de penaltystip. Jamie Vardy benutte een penalty. Een tweede strafschop zag hij gekeerd worden door Wolverhampton-doelman Rui Patrício.

Leicester City heeft nu achttien punten na acht duels en dat is één punt meer dan Tottenham Hotspur, dat dankzij Harry Kane drie punten pakte op bezoek bij West Brom (0-1), en Liverpool. Manchester City staat slechts elfde.

Het winnende doelpunt van Tottenham Hotspur viel in de 88e minuut. Na een voorzet van Matt Doherty kopte Kane de bal vlak voor West Brom-doelman Sam Johnstone in de verre hoek. Het was voor Tottenham, waar Steven Bergwijn niet bij de selectie zat, de derde competitiezege op rij.

Harry Kane hielp Tottenham aan de drie punten. (Foto: Pro Shots)

