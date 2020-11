AC Milan is zondag op het nippertje ontsnapt aan de eerste nederlaag van het seizoen. Door een doelpunt van Zlatan Ibrahimovic in blessuretijd eindigde de thuiswedstrijd tegen Hellas Verona in 2-2.

Ibrahomovic leek juist de schlemiel van de avond te worden toen hij in de 65e minuut, bij een stand van 1-2, een penalty miste. Bovendien werd in de slotfase een doelpunt van Milan afgekeurd omdat de Zweed hands maakte.

Milan was belabberd aan het duel begonnen. Hellas Verona, dat nog nooit wist te winnen in San Siro, kwam binnen twintig minuten door een treffer van Antonín Barák en een eigen doelpunt van Davide Calabria op een 0-2-voorsprong.

De aansluitingstreffer van Giangiacomo Magnani viel na een klein half uur spelen, maar Milan wist daarna niet door te drukken. Pas in de derde minuut van de blessuretijd bezorgde de 39-jarige Zlatan de 'Rossoneri' een punt.

Juventus verspeelt zege in slotfase

Juventus begon goed aan het duel in Rome. Na een kwartier spelen werkte Cristiano Ronaldo van dichtbij een voorzet van Juan Cuadrado binnen. Diezelfde Ronaldo kreeg voor rust nog enkele kansen op de 0-2, maar benutte die niet.

Met onder anderen Wesley Hoedt als invaller (Djavan Anderson bleef op de bank) ging Lazio in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker. De thuisploeg creëerde echter weinig kansen.

Een kwartier voor tijd viel Ronaldo uit met een enkelblessure. Juventus leek de minimale voorsprong tot het einde vast te houden, maar diep in de blessuretijd schoot Felipe Caicedo de bal uit de draai in de verre hoek: 1-1.

Matthijs de Ligt was ook in Rome nog afwezig bij Juventus. De Nederlander werkt aan zijn herstel na een schouderoperatie. De club uit Turijn blijft door het gelijkspel derde in de Serie A, Lazio staat nu negende.

Atalanta houdt Inter onder zich

Atalanta hield Internazionale onder zich op de ranglijst door in een onderling duel in Bergamo met 1-1 gelijk te spelen. Atalanta heeft net als Juventus dertien punten, Inter een puntje minder.

Met Stefan de Vrij in de basis kwam Inter na ruim een uur spelen op voorsprong. Hans Hateboer kon niet voorkomen dat Ashley Young een puntgave voorzet afleverde op het hoofd van Lautaro Martínez, die zo de score opende.

De terechte gelijkmaker van Atalanta viel tien minuten voor tijd. Aleksey Miranchuk draaide zichzelf knap vrij en plaatste de bal in de uiterste hoek. Even daarvoor was Sam Lammers bij de thuisploeg als invaller in het veld gekomen. De geblesseerde Marten de Roon zat niet in de selectie.

Napoli profiteerde van het puntenverlies van de concurrentie. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso won dankzij een doelpunt van Victor Osimhen met 0-1 van Bologna, waar Stefano Denswil en Jerdy Schouten in de basis stonden.

AC Milan staat na zeven speelronden bovenaan in de Serie A, met zeventien punten uit zeven wedstrijden. Het verrassende Sassuolo volgt op twee punten.

Wolfsburg ontsnapt na misser Weghorst

In Duitsland blijft VfL Wolfsburg ook na zeven speelronden ongeslagen. Mede dankzij een doelpunt van Weghorst werd met 2-1 gewonnen van TSG Hoffenheim.

Weghorst scoorde in de 26e minuut uit de rebound en zette Wolfsburg daarmee op een 2-0-voorsprong. Zes minuten voor tijd kreeg de Nederlandse spits de kans om de wedstrijd vanaf de stip te beslissen, maar hij schoot ongeconcentreerd een halve meter naast.

Die misser kwam Wolfsburg bijna duur te staan. Sargis Adamyan bracht Hoffenheim terug in de wedstrijd en in blessuretijd volgde er ook nog een penalty, nadat er onder druk van de mee naar voren gekomen keeper Oliver Baumann hands werd gemaakt. Dat buitenkansje werd door Manus Dabbur echter niet uitgepakt.

Bosz boekt doelpuntrijke zege met Leverkusen

Ook Bayer Leverkusen hield de ongeslagen status vast. De ploeg van trainer Peter Bosz won in een spectaculair duel met 4-3 van Borussia Mönchengladbach.

Hoewel de overwinning naar Leverkusen ging, zorgde Gladbach-speler Valentino Lazaro voor het hoogtepunt van de avond. Met een schitterende 'scorpion kick' zorgde hij diep in blessuretijd voor de te late aansluitingstreffer van de bezoekers.

Leverkusen klimt door de overwinning naar de vierde plaats, achter koploper Bayern München, RB Leipzig en Borussia Dortmund. Wolfsburg is de nummer zes.

