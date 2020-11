Juventus heeft zondag in de Serie A puntenverlies geleden. De regerend landskampioen leek lang op weg naar de overwinning bij Lazio, maar de thuisploeg maakte diep in de extra tijd de gelijkmaker: 1-1.

Juventus begon goed aan het duel in Rome. Na een kwartier spelen werkte Cristiano Ronaldo van dichtbij een voorzet van Juan Cuadrado binnen. Diezelfde Ronaldo kreeg voor rust nog enkele kansen op de 0-2, maar benutte die niet.

Met onder anderen Wesley Hoedt als invaller (Djavan Anderson bleef op de bank) ging Lazio in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker. De thuisploeg creëerde echter weinig kansen.

Een kwartier voor tijd viel Ronaldo uit met een enkelblessure. Juventus leek de minimale voorsprong tot het einde vast te houden, maar diep in de blessuretijd schoot Felipe Caicedo de bal uit de draai in de verre hoek: 1-1.

Matthijs de Ligt was ook in Rome nog afwezig bij Juventus. De Nederlander werkt aan zijn herstel na een schouderoperatie. De club uit Turijn blijft door het gelijkspel derde in de Serie A, Lazio staat nu negende.

Cristiano Ronaldo verliet het veld door een enkelblessure. (Foto: Pro Shots)

