Ajax heeft zondag de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht met 0-3 gewonnen. Davy Klaassen, Dusan Tadic en Quincy Promes scoorden tegen de ploeg van interim-trainer René Hake, die de deze week naar KRC Genk vertrokken John van den Brom (tijdelijk) vervangt.

Na een matige eerste helft opende Klaassen na iets meer dan een uur de score in de lege Galgenwaard. Tien minuten later besliste Tadic het duel uit een strafschop, waarna invaller Quincy Promes er in blessuretijd nog 0-3 van maakte.

Ajax blijft de koploper van de Eredivisie, al kan Vitesse later op zondag met een zege op FC Emmen ook op 21 punten komen. FC Utrecht staat in de middenmoot met negen punten uit zeven wedstrijden.

Slecht nieuws voor Ajax was het uitvallen van Antony. De buitenspeler bleef in de rust in de kleedkamer achter vanwege een hamstringblessure.

Davy Klaassen maakte de openingstreffer in Utrecht. (Foto: Pro Shots)

Paes mag weer keepen van Hake

Hakes belangrijkste ingreep als interim-trainer was een keeperswissel: Maarten Paes begon weer onder de lat en Thijmen Nijhuis zat op de bank.

Paes had in de eerste helft van zijn eerste Eredivisie-wedstrijd sinds half oktober lange tijd niet heel veel te doen. Ajax had liefst 71 procent van het balbezit, maar was te slordig om veel kansen te creëren.

Na twintig minuten moest Paes wel ingrijpen bij een schot van voormalig FC Utrecht-speler Zakaria Labyad, die het been van de keeper vond. Een kwartier later knalde Tadic tegen de lat. Aan de andere kant was de thuisploeg nog minder gevaarlijk. André Onana hoefde alleen vlak voor rust te redden op een schot van Gyrano Kerk.

Tommy St. Jago veroorzaakte een strafschop door een overtreding op Ajax-aanvaller Lassina Traoré. (Foto: Pro Shots)

Klaassen maakt al zijn vierde goal

Ajax begon de tweede helft met David Neres, die in het veld kwam voor de geblesseerde Antony. Nicolás Tagliafico leek ook last te hebben van zijn hamstrings, maar de Argentijn kon wel door en was na een uur met een schot vlak over de lat dicht bij de 0-1. Vlak daarvoor had Kerk een grote kans namens Utrecht, maar hij kwam niet goed uit na een voorzet van Mimoun Mahi en mikte ook over.

In de 62e minuut viel het eerste doelpunt van de wedstrijd alsnog. Tadic stond met een fraaie dieptepass op Neres aan de basis van de aanval, de Braziliaan gaf vanaf de linkerkant voor op Labyad, die de bal handig verlengde naar Klaassen. De middenvelder schoot raak en maakte zijn vierde goal in vier Eredivisie-duels.

Tien minuten later hielp Utrecht-verdediger Tommy St. Jago Ajax een handje door in het strafschopgebied een onhandige overtreding te maken op Lassina Traoré. Tadic maakte geen fout van elf meter en scoorde voor de dertigste keer uit een penalty in de Eredivisie (uit 32 pogingen).

Een slotoffensief van FC Utrecht bleef vervolgens uit en de in de 73e minuut ingevallen Promes tekende na geklungel in de defensie van de defensie van de thuisploeg nog voor 0-3.

