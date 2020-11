ADO Den Haag heeft zondag bevestigd dat trainer Aleksandar Rankovic en diens assistent Richard Knopper zijn ontslagen. De clubleiding zag de resultaten niet meer verbeteren onder de 42-jarige Serviër.

"We hebben Aleksandar afgelopen zomer met bepaalde verwachtingen aangesteld, maar de samenwerking heeft ons in meerdere opzichten niet gebracht wat we ervan gehoopt hadden", zegt Martin Jol, het hoofd van het technisch hart, op de site van ADO.

"Er was helaas geen sprake van een goede match en daardoor werd het perspectief gaandeweg steeds minder."

De zaakwaarnemer van Rankovic bevestigde zaterdagavond na het duel met FC Twente (2-4-nederlaag) al aan NU.nl dat oud-middenvelder ontslagen is. ADO won dit seizoen alleen van VVV-Venlo en staat met vier punten uit acht duels zestiende in de Eredivisie.

"Het is een vervelend en moeilijk besluit, maar het belang van de club staat voorop. Dat heeft, na zorgvuldig overleg, in deze beslissing geresulteerd", aldus algemeen directeur Mohammed Hamdi. "Wij gaan ons beraden over de nieuwe invulling van de technische staf."

Aleksandar Rankovic was bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. (Foto: Pro Shots)

Al enige tijd onrust bij ADO

Rankovic was pas sinds dit seizoen in dienst bij ADO, de club waarvoor hij ook als speler uitkwam. Hij moest bij zijn eerste klus als hoofdtrainer een vrijwel compleet nieuwe ploeg opbouwen.

Het was al enige tijd onrustig bij ADO, want assistent-coaches Rick Hoogendorp en Michele Santoni werden deze week uit de technische staf gezet. Bovendien ontkende Rankovic vorige week niet dat er spanningen waren tussen hem en de clubleiding.

Rankovic is de eerste trainer die dit seizoen ontslagen wordt in de Eredivisie. John van den Brom vertrok deze week wel uit eigen beweging bij FC Utrecht om coach te worden van KRC Genk.

