Real Madrid is zondag in La Liga tegen een zware nederlaag opgelopen. De regerend kampioen ging in een merkwaardig duel met 4-1 onderuit tegen Valencia. Real Sociedad won met 2-0 van Granada en is de verrassende koploper.

Valencia stelde de overwinning veilig vanaf de penaltystip. Carlos Soler benutte maar liefst drie strafschoppen en tekende zo voor een hattrick. Real-verdediger Raphaël Varane hielp de thuisclub met een eigen doelpunt nog verder in het zadel.

Real, dat na de 1-3-overwinning van twee weken geleden in El Clásico tegen FC Barcelona op de goede weg leek, kwam nog wel op voorsprong. Karim Benzama, die later geblesseerd zou uitvallen, opende halverwege de eerste helft de score.

Daarna ontspon zich een opvallend schouwspel in Mestalla. Soler miste na een half uur spelen een penalty, waarna Yunus Musah uit de rebound alsnog scoorde. Na minutenlang raadplegen van de VAR moest de penalty echter wegens te vroeg inlopen opnieuw worden genomen en scoorde Soler alsnog.

Carlos Soler klopte Real-doelman Thibaut Courtois drie keer vanaf de stip. (Foto: ANP)

Real geeft overwinning na rust cadeau

Een ongelukkig moment van Varane bracht Valencia nog voor de pauze op voorsprong. De Fransman werkte de bal achter zijn eigen doelman Thibaut Courtois.

Na rust sneed Real Madrid zich nog dieper in de vingers. Een domme overtreding van Marcelo en een handsbal van Sergio Ramos leverden Valencia nog twee penalty's op, die beide door Soler werden benut.

Real Madrid blijft door de tweede nederlaag van het seizoen steken op de vierde plaats in La Liga. Bovendien ziet de ploeg van trainer Zinédine Zidane FC Barcelona, dat zaterdag met 5-2 won van Real Betis, naderen tot op vijf punten. De ploeg van Ronald Koeman heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed.

Real Sociedad is de verrassende koploper na winst op Granada. (Foto: Pro Shots)

Sociedad klopt door corona geplaagd Granada

Real Sociedad greep de koppositie in La Liga. De ploeg uit San Sebastián won thuis met 2-0 van Granada, dat vanwege een corona-uitbraak over slechts zeven spelers uit de A-selectie kon beschikken.

Granada, groepsgenoot van PSV in de Europa League, had bij de Spaanse voetbalbond RFEF een verzoek ingediend om de competitiewedstrijd in het Baskenland uit te stellen, maar dat voorstel werd afgewezen.

Granada-trainer Diego Martínez moest zijn groep aanvullen met spelers uit andere elftallen die wel speelgerechtigd zijn. Zo stond er met Angel Jimenez een achttienjarige keeper onder de lat die nog nooit bij de A-selectie had gezeten.

Sociedad, dat donderdag in de Europa League met 1-0 won van AZ, had maar een half uur nodig om door goals van Nacho Monreal en Mikel Oyarzabal een geruststellende 2-0-voorsprong te nemen. Op halve kracht speelde de thuisclub daarna de wedstrijd uit.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga