Real Sociedad heeft zondag de koppositie in La Liga weer gegrepen. De ploeg uit San Sebastián won thuis met 2-0 van Granada, dat

vanwege een corona-uitbraak over slechts zeven spelers uit de A-selectie kon beschikken.

Granada, groepsgenoot van PSV in de Europa League, had bij de Spaanse voetbalbond RFEF een verzoek ingediend om de competitiewedstrijd in het Baskenland uit te stellen, maar dat voorstel werd afgewezen.

De regels in Spanje schrijven voor dat een club in actie moet komen als die over zeven spelers uit de A-selectie kan beschikken. Daarnaast moet een club met spelers uit het tweede elftal of met jeugdspelers de selectie kunnen aanvullen tot minstens dertien namen.

Granada-trainer Diego Martínez moest zijn groep aanvullen met spelers uit andere elftallen die wel speelgerechtigd zijn. Zo stond er met Angel Jimenez een achttienjarige keeper onder de lat die nog nooit bij de A-selectie had gezeten.

Sociedad, dat donderdag in de Europa League met 1-0 won van AZ, had maar een half uur nodig om door goals van Nacho Monreal en Mikel Oyarzabal een geruststellende 2-0-voorsprong te nemen. Op halve kracht speelde de thuisclub daarna de wedstrijd uit.

Sociedad wipt met twintig punten uit negen duels in de stand weer over Villarreal en Atlético Madrid heen. Real Madrid kan zondag bij een uitzege op Valencia (aftrap 21.00 uur) weer op één punt komen de nieuwe koploper.

