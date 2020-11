Granada kan zondag over slechts zeven spelers uit de A-selectie beschikken vanwege een corona-uitbraak bij de club. Ondanks de personele problemen gaat het La Liga-duel met Real Sociedad gewoon door.

Granada had een verzoek ingediend bij de Spaanse voetbalbond RFEF om de competitiewedstrijd in het Baskenland uit te stellen, maar dat voorstel werd afgewezen.

De regels in Spanje schrijven voor dat een club gewoon in actie moet komen als het over zeven spelers uit de A-selectie kan beschikken. Daarnaast moet een club de selectie tot minstens dertien namen kunnen aanvullen met spelers uit het tweede elftal of met jeugdspelers.

Granada laat zondag in een verklaring weten dat de ploeg met de zeven beschikbare spelers uit de A-selectie zal afreizen naar San Sebastian en dat de selectie zal worden aangevuld met spelers uit andere elftallen die wel speelgerechtigd zijn.

De wedstrijd tussen Real Sociedad en Granada begint zondagmiddag om 16.15 uur. De thuisploeg kan de koppositie in Spanje weer veroveren. Granada, de huidige nummer vijf, is in de Europa League groepsgenoot van PSV.

