FC Groningen-trainer Danny Buijs zal zondagmiddag vanwege trieste privéomstandigheden niet op de bank zitten bij het uitduel met Feyenoord. Bij de Rotterdammers start Ridgeciano Haps weer als linksbuiten.

FC Groningen meldt in een verklaring op zijn site dat assistent Adrie Poldervaart de taken van Buijs over zal nemen in de lege Kuip.

Poldervaart heeft door zijn periode bij Excelsior ervaring als hoofdtrainer in de Eredivisie. De oud-fysiotherapeut is sinds vorig seizoen assistent van Buijs.

Dick Advocaat kiest bij Feyenoord voor dezelfde elf namen als afgelopen donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen CSKA Moskou (3-1-winst). Haps begint weer als linksbuiten en Tyrell Malacia als linksback. Bryan Linssen is opnieuw de spits.

Bij FC Groningen ontbreekt Arjen Robben nog altijd. De 36-jarige routenier is niet fit en hoopt in december weer minuten te kunnen maken voor de 'Trots van het Noorden'.

Feyenoord-FC Groningen begint om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Diemers; Berghuis, Linssen, Haps.

Opstelling FC Groningen: Padt; Dankerlui, Dammers, Ikatura, Van Hintum; Matusiwa, Van Kaam; Joosten, El Messaoudi, Gudmundsson; Balk.

