De Britse regering gaat nog eens circa 400 miljoen pond (omgerekend circa 440 miljoen euro) uitgeven om kinderen uit arme gezinnen in het Verenigd Koninkrijk te ondersteunen. Premier Boris Johnson lijkt overstag te zijn gegaan door de campagne van Manchester United-aanvaller Marcus Rashford.

Tot eind maart wordt er volgens de BBC ongeveer 188 miljoen euro verdeeld over de verschillende gemeenten. Het geld moet worden gebruikt om gezinnen in armoede de komende winter voedsel te geven hen te helpen bij het betalen van rekeningen.

Circa 230 miljoen euro van het totale bedrag is bedoeld voor de komende vakantieperiodes tot en met Kerst 2021. De Britse regering investeert ook ongeveer 17,7 miljoen euro aan de nationale voedselbanken.

De financiële injectie is een nieuwe opsteker voor Rashford, die in juni begon met zijn campagne om kinderen uit arme gezinnen te ondersteunen. De regering wilde in de zomervakantie geen gratis maaltijden meer verstrekken aan 1,3 miljoen kinderen uit arme gezinnen, maar ging dankzij Rashford toch door met de regeling.

Premier Boris Johnson belde de spits zaterdagavond na de uitwedstrijd van Manchester United tegen Everton (1-3-winst) op om hem te informeren over de nieuwste investeringen. "Ik heb een goed gesprek gehad met de premier om het nieuwe plan aan te horen en ik ben erg tevreden met de stappen die worden gezet om voedselarmoede te bestrijden."

De pas 22-jarige Rashford werd in juli al onderscheiden voor zijn rol in de strijd tegen armoede bij kinderen. Hij kreeg als jongste persoon ooit een eredoctoraat van de Universiteit van Manchester.