Willem II-aanvoerder: 'Na interlandperiode ballen tonen'

"We moeten zorgen dat we de eerste tien minuten schadeloos doorkomen, maar dat lukt ons niet. Ze liggen er direct in", zucht Willem II-aanvoerder Jordens Peters na de 3-0-nederlaag bij PSV in de microfoon van FOX Sports. "In de tweede helft zijn we achterin meer één op één gaan spelen. Daar is veel kracht en lef voor nodig, dat vond ik ons ook uitstralen. Ik ken Derrick Köhn niet als een speler die expres zo'n overtreding maakt, maar het is wel een terechte rode kaart."



Peters beaamt dat Willem II met vijf punten uit acht duels een teleurstellende seizoensstart kent. "Na de interlandperiode komen er veel belangrijke wedstrijden voor ons aan. Dan moeten we maar ballen tonen en laten zien dat we niet onderin horen te staan."