PSV-Willem II ·

5' Het is PSV wat de klok slaat in de beginfase van deze Brabantse derby en dat overwicht resulteert al in enkele kansen voor de thuisclub. Nu is het de energieke linkervleugelverdediger Philipp Max die spits Eran Zahavi bereikt met een hoge voorzet vanaf de linkerflank. De kopbal van de Israëliër is een eenvoudige prooi Willem II-doelman Jorn Brondeel.