Door een afgekeurde goal van Leeds United-spits Patrick Bamford was er zaterdag wederom veel ophef in de Premier League over de buitenspelregel en de VAR. Net als veel analytici begreep Bamford niks van de beslissing van de videoscheidsrechter.

Bamford leek Leeds in de eerste helft van het uitduel met Crystal Palace (4-1-nederlaag) op 1-1 te brengen. De aanvaller stond met zijn lichaam ook duidelijk niet buitenspel, maar de VAR bepaalde dat Bamfords bovenarm wél net achter de laatste verdediger was op het moment van spelen.

De Engelsman wees met zijn arm om ploeggenoot Mateusz Klich te laten weten waar hij de bal wilde hebben. "Dit is de slechtste beslissing die ik heb gezien in de geschiedenis van het voetbal", fulmineerde oud-middenvelder en BT Sport-analyticus Robbie Savage.

Bamford noemde het "idioot" dat zijn goal werd afgekeurd. "Ik begrijp de regel niet. Je mag niet scoren met je arm, maar kunt er wel buitenspel door staan. Zelfs de scheidsrechter op het veld begreep het niet. Het is nu met mij gebeurd, maar ik zie dit soort dingen veel vaker. Het verpest het voetbal."

Nieuwe handsregel zorgt voor buitenspel Bamford

Oud-scheidsrechter Peter Walton legde in de lokale krant Yorkshire Post uit dat de VAR volgens de regels de juiste beslissing nam door de goal van Bamford af te keuren. "Jammer genoeg staat Bamford hier buitenspel door de nieuwe handsregel", aldus Walton.

Sinds dit seizoen ligt de grens voor een handsbal tot de onderkant van de oksel; als een bal daarboven komt is het geen hands. "De lijn van de VAR is hier getrokken vanaf die grens. Met elk lichaamsdeel waarmee je kan scoren, kan je buitenspel staan, en dus stond Bamford hier buitenspel", zei Walton.

Bamford was na het duel met Crystal Palace vooral in de war. "Ze geven tegenwoordig hands als je springt met je armen omhoog, wat een natuurlijke beweging is. En ze geven buitenspel als iemand wijst waar hij de bal wil hebben, wat normaal is in het voetbal. Het is mijn taak om niet buitenspel te staan, maar ik kan je niet meer vertellen wat buitenspel precies is."

