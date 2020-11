FC Utrecht begint zondag met doelman Maarten Paes aan de thuiswedstrijd tegen Ajax, het eerste duel van de Domstedelingen zonder de vertrokken trainer John van den Brom. Bij de Amsterdammers is er een basisplek voor Zakaria Labyad.

De 22-jarige Paes werd in de laatste competitieduels gepasseerd door Van den Brom, die Thijmen Nijhuis de voorkeur gaf. De 22-jarige Nijhuis maakte in de afgelopen weken geen goede indruk en moet nu weer op de bank plaatsnemen.

Interim-trainer René Hake, die tijdelijk de honneurs waarneemt bij FC Utrecht door het abrupte vertrek van Van den Brom naar KRC Genk deze week, bracht meer wijzigingen aan ten opzichte van het elftal dat vorige week aan de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (4-1) begon.

Sander van de Streek moet op het middenveld plaatsmaken voor Joris van Overeem. In de voorhoede mogen Gyrano Kerk en Mimoun Mahi het vanaf het eerste fluitsignaal laten zien en dat gaat ten koste van Moussa Sylla en Bart Ramselaar, die ook niet op de bank zit.

Trainer John van den Brom verliet FC Utrecht deze week voor een avontuur bij KRC Genk. (Foto: KRC Genk)

Ajax met Labyad, Promes en Neres op de bank

Bij Ajax mag Labyad starten tegen de club waar hij tussen 2016 en 2018 speelde. Het is de eerste keer sinds de verloren uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-0) van begin oktober dat de Marokkaanse international een basisplek heeft in de Eredivisie.

Trainer Erik ten Hag kiest in zijn voorhoede zoals verwacht voor Lassina Traoré als spits. Afgelopen dinsdag in het Champions League-duel met FC Midtjylland (1-2-winst) begon Dusan Tadic nog in de punt van de voorhoede, maar de Serviër staat nu weer op de flank.

Door de basisplaats van Traoré moeten David Neres en Quincy Promes genoegen nemen met een reserverol. Ook Lisandro Martínez en Jurgen Ekkelenkamp - tegen Midtjylland basisspelers - zitten op de bank in Stadion Galgenwaard.

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax begint zondag om 12.15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. De Amsterdammers gaan momenteel aan kop in de Eredivisie met achttien punten, negen meer dan middenmoter FC Utrecht.

Opstelling FC Utrecht: Paes; Warmerdam, Hoogma, St. Jago, Van der Maarel; Van Overeem, Maher, Gustafson; Elia, Mahi en Kerk.

Opstelling Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Labyad; Tadic, Traoré en Antony.

