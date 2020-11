Fulham-manager Scott Parker geloofde zijn ogen niet toen hij Ademola Lookman zaterdagavond diep in blessuretijd een penalty zag missen. De 23-jarige middenvelder kon vanaf de stip de 1-1 maken in de uitwedstrijd tegen West Ham United, maar zijn panenka ging faliekant mis.

"Ik ben teleurgesteld en boos", zei een ontgoochelde Parker na de bizarre slotfase in Londen tegen de BBC. "Hij is een jonge speler die nog moet leren, maar je kunt geen penalty's op die manier nemen. Dat weet hij ook."

West Ham United was pas in de 91e minuut op voorsprong gekomen via Tomás Soucek, waarna Lookman acht minuten later de uitgelezen kans kreeg om Fulham een punt te bezorgen. De Engelsman hoopte doelman Lukasz Fabianski te verrassen met een panenka, maar zijn inzet was veel te slap. Fabianski bleef bovendien staan en hoefde geen enkele moeite te doen om de bal tegen te houden.

"Ade heeft een fout gemaakt en hij is de eerste die dat zal toegeven", zei Parker over het kolderieke moment in het Premier League-duel. "Hij is op dit moment terecht teleurgesteld. Als je jong bent, maak je fouten en moet je snel leren. Het is nu belangrijk dat Ade zich opricht. Wij zullen er voor hem zijn."

Lookman, die dit seizoen door Fulham wordt gehuurd van RB Leipzig, moest na zijn bizarre strafschop getroost worden door ploeggenoten. "Ademola is er kapot van en heeft zich verontschuldigd", vertelde aanvoerder Tom Cairney, die de strafschop had versierd door na licht contact naar de grond te gaan.

Middenvelder Harrison Reed is vergevingsgezind voor zijn ploeggenoot. "Hij heeft zijn excuses aangeboden en daarmee is de kous af. We zijn allemaal teleurgesteld, maar moeten verder."

