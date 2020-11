Georgios Giakoumakis denkt liever niet meer te vaak terug aan de thuiswedstrijd van VVV-Venlo tegen Heracles Almelo (3-2-winst). De Griekse spits leek zaterdag de schlemiel te worden door een penalty te missen én een strafschop te veroorzaken, maar hij tikte in de slotminuten de winnende treffer binnen.

"Dit was een verschrikkelijke avond voor mij", bekende Giakoumakis in Stadion De Koel tegen FOX Sports. "Op het einde was het stressvol en was ik veel gretiger dan normaal om te scoren. We wilden deze wedstrijd hoe dan ook winnen, dus ik ben heel blij dat dat toch is gelukt."

Giakoumakis mocht in de 24e minuut aanleggen voor een strafschop, maar zijn poging werd gekeerd door doelman Koen Bucker en de rebound ging over. VVV leek desondanks af te stevenen op een zege, totdat de Griek in het laatste kwartier een penalty veroorzaakte door een lompe sliding. Rai Vloet maakte daarop de 2-2.

"Mijn eigen penalty was slecht en de rebound had ik sowieso moeten scoren", blikte een zelfkritische Giakoumakis terug. "Het veroorzaken van de penalty was ook stom. Ik dacht dat ik de bal zou raken, maar dat was niet het geval. Het was een duidelijke strafschop."

Georgios Giakoumakis tikte in de 88e minuut de winnende treffer binnen. (Foto: Pro Shots)

'Hij heeft nog nooit zo hard gejuicht'

De 25-jarige Giakoumakis leek door zijn fouten uit te groeien tot de schlemiel van de wedstrijd, maar bracht daar zelf verandering in. De aanvaller tikte in de 88e minuut binnen op aangeven van Guus Hupperts en vierde zijn zevende Eredivisie-doelpunt van het seizoen door uit opluchting hard te schreeuwen.

"Volgens mij heeft hij nog nooit zo hard gejuicht bij een doelpunt", zei VVV-trainer Hans de Koning bij FOX Sports. "Als ik hem straks in de kleedkamer spreek, zal ik zeggen dat het fantastisch is dat hij heeft gescoord en vooral dat hij straks heel moet terugkomen van de interlandperiode. Hij moet fit blijven."

Het is voor het eerst dat VVV-revelatie Giakoumakis bij de selectie van Griekenland zit. De ploeg van de Nederlandse bondscoach John van 't Schip speelt woensdag een oefenwedstrijd tegen Cyprus en treft daarna Moldavië (15 november) en Slovenië (18 november) in de Nations League.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie