Chelsea-manager Frank Lampard stak zaterdagavond na de 4-1-overwinning op Sheffield United de loftrompet over Hakim Ziyech. De oud-Ajacied was met twee fraaie assists van grote waarde voor 'The Blues'.

"Ziyech liet tegen Sheffield zijn beste spel zien", zei een tevreden Lampard tegen Engelse media. "Hij heeft veel zelfvertrouwen en een bepaalde arrogantie, maar wel een goede arrogantie. Ziyech zal altijd blijven proberen die passes en assists te geven."

De 27-jarige middenvelder was na ruim een half uur belangrijk met een assist op Ben Chilwell, die bij de tweede paal kon binnenwerken na een perfect afgemeten voorzet. Een kwartier voor tijd vond Ziyech uit een vrije trap het hoofd van Thiago Silva.

"Het zelfvertrouwen en de drang van Ziyech om de belangrijkste speler op het veld te zijn, is bewonderenswaardig. Met zijn linkerbeen aan de rechterkant brengt hij bij ons ook iets extra's. Die dreiging hebben we lang niet gehad", zei Lampard.

Frank Lampard is lovend over aanwinst Hakim Ziyech. (Foto: Pro Shots)

'Hij maakt nog meer indruk nu'

Hoewel Ziyech zijn plek in het elftal heeft gevonden, kende hij geen soepele start van zijn periode bij Chelsea. De Marokkaans international raakte in de voorbereiding geblesseerd aan zijn knie en miste de eerste vier competitieduels van de Londenaren.

"Bovendien was de Eredivisie al een tijd geleden beëindigd", doelde Lampard op een gebrek aan wedstrijdritme bij Ziyech, die tegen Sheffield zijn vierde Premier League-duel van het seizoen speelde. "Dus dat hij na die blessure zo goed stond te spelen, is echt bijzonder."

"Vorig seizoen kwamen we Ziyech tegen in de groepsfase van de Champions League en toen wisten we al dat hij een speler van topklasse is. Maar als je elke dag met hem werkt, maakt hij nog veel meer indruk. Het is moeilijk voor nieuwe spelers om het niveau omhoog te brengen, maar Ziyech zal een grote speler voor ons worden."

