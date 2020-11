Aleksandar Rankovic is zaterdag ontslagen als trainer van ADO Den Haag. De 42-jarige Serviër kreeg vlak na de 2-4-nederlaag tegen FC Twente zijn congé, zo heeft zijn zaakwaarnemer bevestigd aan NU.nl.

Rankovic was pas sinds dit seizoen in dienst bij ADO, de club waarvoor hij ook als speler uitkwam. De oud-verdediger was bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in de hofstad, waar hij een vrijwel compleet nieuwe ploeg moest opbouwen.

Het was al onrustig bij ADO, waar assistent-coaches Rick Hoogendorp en Michele Santoni deze week uit de technische staf werden gezet. Bovendien ontkende Rankovic vorige week niet dat er spanningen waren tussen hem en de clubleiding.

Het ontslag van Rankovic betekent dat de voormalig assistent-trainer van Vitesse en Sparta Rotterdam slechts negen wedstrijden op de bank heeft gezeten als coach van ADO. Hij boekte daarin twee zeges: één in de competitie en één in het bekertoernooi.

Na de vrijwel kansloze nederlaag tegen FC Twente is ADO, dat vorig seizoen aan degradatie ontsnapte, met vier punten uit acht wedstrijden de nummer zestien van de Eredivisie.

Het is nog niet bekend wie Rankovic opvolgt in het Cars Jeans Stadion. Volgens Omroep West moet ook Richard Knopper, die nog de enige assistent-trainer in de ADO-staf was, vertrekken bij de Hagenaars.

ADO Den Haag was zaterdag duidelijk de mindere van FC Twente en verloor met 2-4. (Foto: Pro Shots)

