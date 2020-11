Ronald Koeman moet het bij FC Barcelona zeer waarschijnlijk lang zonder Ansu Fati stellen. Het toptalent viel zaterdag tegen Real Betis (5-2) uit met een knieblessure, die ernstiger blijkt te zijn dan gehoopt.

Barcelona meldt in een verklaring dat de achttienjarige Fati een gescheurde meniscus heeft, waarvoor normaal gesproken maanden herstel staat. In de komende dagen wordt besloten hoe het revalidatietraject eruitziet.

Fati liep zijn blessure op toen hij na een half uur werd neergehaald in het strafschopgebied, wat Barcelona een strafschop opleverde. De penalty werd gemist door Antoine Griezmann. Fati speelde nog door tot de rust, maar werd toen gewisseld.

"Hij had tijdens de rust last van zijn knie", zei Koeman vlak na de wedstrijd, toen de ernst van de blessure nog niet duidelijk was. "We wilden geen risico nemen en hebben hem gewisseld."

De jonge Fati beleefde juist zijn doorbraak bij Barcelona. Met vijf goals en vier assists in de eerste tien duels van het seizoen was de aanvaller belangrijk voor de ploeg van Koeman.

Ansu Fati werd vervangen door Lionel Messi, die twee keer scoorde. (Foto: Pro Shots)

'Messi was niet fit genoeg om te starten'

Fati werd in de rust vervangen door Lionel Messi, die enigszins verrassend op de bank zat bij Barcelona. Koeman benadrukte echter dat daar niets achter moet worden gezocht.

"Hij was niet fit genoeg om te starten", legde de voormalig bondscoach van Oranje uit. "Hij had woensdag tegen Dynamo Kiev wat pijntjes. Een speler als Messi staat altijd in de basis als hij fit is."

Messi, die na de wedstrijd tegen Kiev nog kritiek kreeg omdat hij amper meeverdedigde, scoorde tegen Betis twee keer, waarvan één keer uit een strafschop. Hij maakte zijn eerste velddoelpunt van het seizoen.

De overwinning op Real Betis betekende voor Koeman en Barcelona de eerste zege nadat vier keer op rij puntenverlies werd geleden in La Liga. De topclub staat vooralsnog in de middenmoot.

