VVV-Venlo heeft zaterdag de tweede overwinning van het seizoen geboekt. Thuis tegen Heracles Almelo werd het 3-2, waarbij een bijzondere rol was weggelegd voor Giannis Giakoumakis. De spits miste én veroorzaakte een strafschop, maar maakte vlak voor tijd de winnende treffer. Later op de avond boekte Sparta Rotterdam bij RKC Waalwijk de eerste zege van het seizoen: 0-2.

Giakoumakis verzuimde VVV tegen Heracles in de eerste helft vanaf de stip op voorsprong te zetten; keeper Koen Bucker bracht redding. In de slotfase van de eerste helft kwam Heracles vervolgens op 0-1 dankzij Silvester van der Water.

Niet veel later moesten de Almeloërs met een man minder verder toen Adrián Szöke na ingrijpen van de VAR rood kreeg voor een elleboogstoot. Tegen tien man knokte VVV zich na rust terug dankzij doelpunten van Jafar Arias en Vito van Crooij.

De zege leek alsnog aan de VVV'ers voorbij te gaan toen Giakoumakis een penalty veroorzaakte, die werd ingeschoten door Rai Vloet. In de 88e minuut maakte de Griekse spits zijn fouten goed door met zijn zevende seizoenstreffer voor de 3-2 te zorgen.

VVV, dat de eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie speelde na de 0-13-nederlaag tegen Ajax, nestelt zich dankzij de tweede seizoensoverwinning in de middenmoot van de Eredivisie. De Limburgers hebben nu net zo veel punten als Heracles.

De winnende treffer van Giannis Giakoumakis in beeld. (Foto: Pro Shots)

Thy en Harroui bezorgen Sparta drie punten

Bij de kelderkraker tussen RKC en Sparta viel later op de avond een stuk minder te genieten dan in Venlo. In de eerste helft leken de Rotterdammers wel op voorsprong te komen, maar een doelpunt van verdediger Bart Vriends werd afgekeurd.

In de tweede helft was het spel van beide ploegen niet veel beter, maar kwam er wel een winnaar. Spartaan Lennart Thy kopte raak en de VAR constateerde dat de treffer in tegenstelling tot die van Vriends wél geldig was.

In het resterende half uur was RKC niet bij machte om iets terug te doen en maakte Abdou Harroui namens Sparta in de extra tijd aan alle onzekerheid een einde met een schot in de korte hoek.

Dankzij de eerste overwinning van het seizoen staat het Sparta van trainer Henk Fraser voorlopig dertiende in de Eredivisie. RKC, dat ook pas één keer won, staat twee plekken lager.

Sparta-spits Lennart Thy zorgde in Waalwijk voor het openingsdoelpunt. (Foto: Pro Shots)

