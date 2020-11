FC Twente heeft zaterdag een benauwde, maar dikverdiende zege geboekt op ADO Den Haag. De ploeg van trainer Ron Jans gaf in de slotfase een 0-2-voorsprong weg, maar won alsnog met 2-4.

Het openingsdoelpunt kwam vlak oor rust op naam van Queensy Menig, die versnelde en de verre hoek vond. In de tweede helft leek Ajax-huurling Danilo Pereira voor de beslissing te zorgen voor het veel sterkere Twente, dat kans op kans kreeg.

Een kwartier voor tijd werd het tegen de verwachting in echter toch nog spannend door een eigen doelpunt van Twente-verdediger Julio Pleguezuelo. Dankzij een treffer van Samy Bourard in de 86e minuut leek het onsamenhangende ADO zelfs een punt te stelen.

Twente herpakte zich echter na die dreun, zette nog eens aan en pakte alsnog de overwinning dankzij Danilo. De Braziliaan maakte van dichtbij zijn achtste seizoenstreffer, waarmee hij topscorer van de Eredivisie is. In de slotseconden zorgde Thijs van Leeuwen nog voor 2-4.

Na een roerige zomer, waarin aan een nieuwe selectie én staf moest worden gebouwd, is Twente voorlopig een van de verrassingen van de Eredivisie. De Enschedeërs staan in ieder geval voor even derde.

Bij ADO, waar eveneens heel veel wisselingen plaatsvonden, loopt het een stuk stroever. Coach Aleksandar Rankovic leidde de Hagenaars pas één keer naar winst, met als gevolgd dat de club zich in de degradatiezone bevindt.

FC Twente-keeper Joël Drommel kreeg in de slotfase plots twee doelpunten, maar zag dat zijn ploeg zich herpakte. (Foto: Pro Shots)

